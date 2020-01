Spoiler BBB20: brothers terão celular na casa. A edição histórica do reality, que estreia dia 21/1, também contará com um novo Queridômetro

14/01/20 - 00:31:25

Sim, temos mais novidades para você sobre o BBB20! E é uma novidade daquelas!!! Na edição histórica do reality, os brothers vão ter acesso a um celular dentro da casa. 📱 Mas, calma, ele não será um aparelho comum. Se você estava pensando que os participantes vão ter contato com o mundo lá fora, não é bem assim. Afinal, eles vão estar confinados, não é mesmo?

Então, como será essa novidade do celular?

O aparelho irá mostrar somente o que acontece dentro do reality, por meio do #FeedBBB , uma das inovações da edição.

Cada participante vai poder, pelo tempo determinado pelo programa, usar o celular para registrar e postar momentos do confinamento. Então, você já pode esperar por conteúdos incríveis: eles podem produzir pequenos vídeos, fotografias e até mesmo colocar stickers em fotos. Sensacional!

E onde você pode encontrar todas essas postagens? No #FeedBBB, que estará disponível e atualizado em tempo real, em uma tela localizada na sala de estar e, é claro, aqui na #RedeBBB. Uhul!!!

Queridômetro no BBB20 ❤️❤️❤️

O Queridômetro, a escala que mostra os coraçõezinhos que os participantes se dão diariamente, estará de volta no Big Brother Brasil 20, porém com uma novidade: desta vez, não será somente o público que poderá ver a avaliação dos brothers. Os próprios participantes terão acesso a essas informações, que serão expostas no #FeedBBB.