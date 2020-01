Workshop Futebol em Foco acontecerá nesta quinta-feira, 16 de janeiro

14/01/20 - 08:00:53

Nesta quinta-feira, 16, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) irá promover o Workshop Futebol em Foco, projeto esportivo que tem a frente o jogador Fernando Sanches, e que tem como objetivo destacar o talento das crianças que sonham com a profissão.

Para lapidar este talento, o Futebol em Foco acontece através de estrutura em termo de organização, alimentação e campo de grama. O projeto realiza uma espécie de teste de futebol terceirizado. Diferente das peneiras que são realizadas em clubes, o Futebol em Foco oferece uma oportunidade real, tangível e acessível.

O programa hospeda o jovem em um resort e coloca à disposição do jogador uma esquipe com treinadores, enfermeiro, monitores e nutricionista. “Tudo isso com um custo muito baixo, comparado ao que seria de um clube”, destaca Fernando Sanches.

O Workshop acontecerá na sede da Fames, localizada na Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 650, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. O público previsto para estar presente são prefeitos (as) e secretários municipais de esporte.

Por Yslla Vanessa/ Ascom Fames