Agreste registra redução em torno de 30% nos registros de roubos, furtos e homicídios

15/01/20 - 16:09:22

O resultado é fruto do planejamento estratégico da unidade aliado ao atendimento célere aos mais de 44 mil chamados

De acordo com o levantamento feito pela unidade, foram recebidas 44.278 ligações telefônicas durante todo o ano passado. Como resultado, houve uma queda de 35% na incidência de roubos em relação a 2016. Enquanto que naquele ano foram 1.285 casos, em 2019 foram 837 ocorrências. Já no que se refere a furtos, esse número foi de 743, em 2016; e de 534 no ano passado; representando uma redução de 28% na quantidade de furtos praticados na região.

Já dentre alguns dos principais fatores envolvidos na prática desses crimes, e que também tem relação direta com os homicídios, estão as armas de fogo e o tráfico de drogas. Desse modo, as ações do 3º BPM nas quase 200 mil abordagens resultaram na retirada de 84 armas de fogo irregulares e na apreensão de 194 kg de drogas. Assim, a unidade também registrou 849 prisões em flagrante, além de terem sido gerados 4.142 relatórios de ocorrência. No período também foram recuperados 541 veículos.

A partir das ações policiais, com abordagens, apreensões, prisões e veículos recuperados, o 3º Batalhão de Polícias Militar (3º BPM) registrou uma redução de 30% na incidência de homicídios registrados na área de atuação da unidade da Polícia Militar. Enquanto em 2016 foram 100 casos desse tipo de crime, no ano passado foram 70 ocorrências desse tipo. Destas, 81% tiveram como vítimas pessoas que possuíam algum tipo de envolvimento com ações criminosas.

O tenente-coronel Sidney, comandante do 3º BPM, explicou as estratégias adotadas pela unidade e que levaram aos resultados obtidos. “Com base nas estatísticas criminais, empregamos equipes nos locais com maior probabilidade de delito, e posicionamos as equipes de acordo com os locais e horários de maior incidência, e assim aumentamos o número de abordagens”, destacou.