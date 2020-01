Anderson de Tuca apoia II Copinha de Futsal Saudoso Tuca

15/01/20 - 06:32:50

O vereador, Anderson de Tuca, apoia a segunda edição da Copinha de Futsal Saudoso Tuca, no dia 18 de janeiro, a partir das 15 horas, na Praça Dom José Thomaz, localizada no bairro Siqueira Campos. A copinha faz parte do projeto Esporte na Praça, que tem o objetivo de incentivar os jovens a praticar esportes, além de ocupar as quadras públicas da cidade.

“Surgiu como uma forma de movimentar a praça do Siqueira Campos e, acima de tudo, trazer um pouco mais de esporte para o cidadão. O esporte é vida, você tira o jovem da ociosidade do dia a dia”, conta.

Além do futsal, o parlamentar já realizou um torneio de basquete, também na praça do Siqueira Campos, e ele destaca a importância do projeto. “Nosso objetivo é fomentar o esporte nas praças, ajudar os jovens e a copinha é uma forma de integração da juventude”.

Texto: Juliana Paixão