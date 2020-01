ARTESÃS: FEIRA DO SEBRAE DE SERGIPE DEVE GERAR CENTENAS DE NEGÓCIOS

15/01/20 - 15:42:47

Feira do Sebrae/SE deve gerar centenas de negócios e as artesãs do Investe Turismo de Laranjeiras estão presentes

Com a expectativa de receber milhares de visitantes e gerar centenas de negócios, começou ontem em Aracaju, no Parque da Sementeira, A Feira de Sergipe uma iniciativa do Sebrae/SE.

A feira vai estar em cartaz até dia 26 de janeiro, das 16h às 21h contando com treze artesãs de Laranjeiras que estão expondo no estande do Programa Investe Turismo, na Feira de Sergipe, em Aracaju. Elas desenvolveram a coleção “Laranjeiras Brincante”, que conta com peças em renda irlandesa e crochê inspiradas nas cores das vestimentas e adereços dos grupos folclóricos da cidade – Cacumbi, Guerreiro, São Gonçalo, Chegança, Reisado, Lambe Sujo e Caboclinhos, Samba de Pareia. Nesse estande estão peças artesanais, artísticas, souvenir e brindes produzidos por mais de 60 pessoas atendidas pelo Programa Investe Turismo, dos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras e Canindé do São Francisco.

“Durante o ano inteiro ocorrem diversas feiras de artesanato no Estado, mas a Feira de Sergipe é a maior e a mais importante de todas. Ela é importante para que o artesão aumente sua renda no mês de janeiro, além de garantir encomendas para o ano inteiro”, explica Jorge Barros, Secretário Municipal do Turismo de Laranjeiras ressaltando ainda que ” o município faz questão de apoiar ações deste porte que traz expectativas positivas financeiramente para os artesãos do município, além de divulgar todo o nosso potencial turístico. Por conta disso, só tenho que agradecer ao Sebrae por abrir as portas e ao Governo Federal por ter inserido Laranjeiras neste projeto”, finalizou.

O Programa Investe Turismo é realizado conjuntamente pelo Ministério do Turismo, Embratur, Governo de Sergipe e tem o Sebrae como realizador das ações. A Secretaria de Turismo de Laranjeiras é parceira local do Investe.

Fonte: Cassandra Teodoro

Fotos: Betânia e Angelica