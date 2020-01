ATENDIMENTO BIOMÉTRICO DO TRE/SE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANHOBA

15/01/20 - 15:23:18

O objetivo é alcançar o maior número possível de eleitores que necessitem fazer alistamento, transferência e revisão de dados cadastrais visando às eleições 2020.

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe informa que entre os dias 27 e 31 de janeiro os eleitores do município de Canhoba receberão o Atendimento Biométrico Itinerante (ABI). O objetivo é alcançar o maior número possível de eleitores que necessitem fazer alistamento, transferência e revisão eleitoral visando às eleições 2020. O projeto ABI é organizado e administrado pela Corregedoria Regional Eleitoral, sob comando do Des. Diógenes Barreto.

O veículo de atendimento itinerante da Justiça Eleitoral estará na Escola Gov. Eronildes Ferreira de Carvalho, entre os dias 27 e 30 de janeiro, das 08h às 17h, e no dia 31 de janeiro, das 08h às 13h. O eleitor deve comparecer ao local de atendimento munido de documento oficial com foto e de comprovante de residência atualizado (conta de água, de luz, de telefone, etc.).

Vale lembrar que 06 de maio será o último dia para solicitar os serviços de alistamento, transferência e revisão eleitoral, em virtude do fechamento do Cadastro Eleitoral. O Juíz da 8ª Zona Eleitoral (ZE), com sede no município de Gararu-SE, Glauber Dantas Rebouças, é o responsável pelos trabalhos em Canhoba e solicitou o atendimento itinerante porque o município de Canhoba é o mais distante da sede do Cartório Eleitoral.

As informações são do TRE/SE