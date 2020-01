AZUL EXTRAVIA BAGAGEM DE TURISTA E PROMETE ENTREGAR EM “CINCO DIAS”

15/01/20 - 11:31:58

Uma turista que saiu de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, e que desembarcou na madrugada desta terça-feira (14) em Aracaju, vai ser obrigada a trocar o seu passeio por idas e vindas em delegacia, após a AZUL Linhas Aéreas, no voo 5257 e 5056, extraviar as bagagens sua e de sua filha.

O transtorno e o constrangimento dela começou quando desembarcou no aeroporto da capital sergipana e, ao procurar as bagagens, ela foi surpreendida com a informação de que havia sumido.

Ela procurou a agência para fazer a reclamação, porém, ninguém sabia informar com exatidão o que havia ocorrido.

No aeroporto, entregaram um Registro de Irregularidades de Bagagem (RIB) e em seguida ela foi informada do extravio e lá, disseram que entregariam na manhã desta quarta, na residência do pai, onde está hospedada.

Porém isso não aconteceu e para surpresa, uma funcionária da AZUL informou que não tinham conhecimento e que a entrega seria feita em “cinco dias”, ou seja, será entregue em Aracaju, após ela retornar para o MS.

A preocupação da passageira é com os medicamentos controlados que estão na bagagem, além de roupas, calçados e lembranças para o pai e amigos sergipanos.

Até o momento, a mulher e a filha de 15 anos, não recebeu nenhum comunicado da AZUL Linhas Aéreas.

Por Munir Darrage