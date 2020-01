Deputada Maria Mendonça destaca importância do Janeiro Branco

15/01/20 - 06:25:35

Deputada é autora de PL que institui política de diagnóstico e tratamento da depressão

Autora do Projeto de Lei 126, datado de julho de 2019, que versa sobre a política de prevenção, diagnóstico e tratamento da Síndrome da Depressão na rede pública de Saúde de Sergipe, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) destacou hoje (14), a importância da Campanha Janeiro Branco, cujo slogan deste ano é “quem cuida da mente, cuida da vida”.

“Infelizmente, a depressão é uma realidade que tem levado muita gente ao suicídio e a automutilação. Campanhas como essas geram um despertar para o problema que muitas vezes afeta pessoas próximas a nós e não nos damos conta”, afirmou Maria, ressaltando que o seu Projeto, sugere a detecção dos casos, promovendo a prevenção. “Dentre as medidas está a identificação, o cadastramento e o acompanhamento dos pacientes, promovendo abordagens sobre o tema de modo a garantir uma maior conscientização sobre o problema’, explicou.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) uma média de 12 milhões de pessoas (5,8% da população) sofrem de depressão. Segundo os números, é a maior taxa da América Latina, a segunda maior das Américas e a quinta mais elevada do mundo. O Brasil também lidera o ranking, no mundo, os chamados transtornos de ansiedade, problema que afeta uma média de 9,3% dos brasileiros.

“Precisamos propor políticas públicas que visem esse cuidado com a saúde mental do nosso povo. E como o tratamento nem sempre é acessível, o poder público deve oferecer as condições necessárias para que os pacientes com qualquer sintoma da doença, possa ter acesso a um profissional para o devido diagnóstico e tratamento”, afirmou a deputada.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça