Divulgado resultado do Processo Seletivo do Instituto de Educação Rui Barbosa

15/01/20 - 16:43:45

Por Ítalo Marcos

Os candidatos que participaram do Processo Seletivo para os cursos técnicos em Secretaria Escolar (noite) e Nutrição e Dietética (manhã, tarde e noite) do Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB), em Aracaju, já podem conferir o resultado. Ao todo foram ofertadas 320 vagas para os cursos, que terão a duração de dois anos.

As matrículas deverão ser feitas na secretaria do Instituto de Educação Rui Barbosa, localizado na rua Laranjeiras, S/N, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h e de 18 às 21h. O candidato deverá levar os seguintes documentos: Histórico de conclusão de ensino médio, cópia do CPF e RG, cópia de comprovante de residência, duas fotografias 3×4 recentes, cópia do título de eleitor e comprovante de votação (para maiores de dezoito anos), cópia do certificado de reservista (sexo masculino).

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: 3179-4206

Confira a lista dos classificados