DUAS MULHERES SUSPEITAS DE TRÁFICO SÃO PRESAS PELO GETAM NO SÃO CARLOS

15/01/20 - 16:34:19

As suspeitas já tinham sido detidas anteriormente suspeitas da prática do mesmo crime

Equipes do Grupamento Tático de Motos (Getam) prenderam em flagrante duas mulheres suspeitas da prática de tráfico de drogas. Elas foram identificadas como Erica Batista de Lima e Ivone Batista de Lima, mãe e filha. O caso ocorreu durante a tarde dessa terça-feira, 14, no bairro São Carlos.

De acordo com as equipes, os policiais realizavam rondas pela localidade quando visualizaram um homem e uma mulher na porta de uma residência. Ao se aproximarem, os agentes perceberam que se tratava de um flagrante de tráfico de drogas. Diante da situação, os militares fizeram a abordagem.

As equipes solicitaram apoio de uma policial feminina para a revista da suspeita. Com ela, foram encontrados uma pedra de cocaína, dinheiro e buchas de maconha,. O suspeito alegou que estava comprando uma substância conhecida como “skank”, derivada da maconha.

Os agentes fizeram buscas no interior da residência e encontraram a segunda suspeita. Com ela, foram apreendidas mais buchas de maconha e dinheiro trocado. Uma viatura do canil foi acionada e um cão farejador localizou 1,5 kg de maconha, que estava espalhados pela casa.

As duas mulheres já haviam sido detidas suspeitas da prática do mesmo crime. No local também foram apreendidos uma motocicleta, que seria utilizada para o transporte da droga; além de maconha, crack, cocaína, celulares, balança de precisão; assim como demais materiais utilizados para a embalagem e comercialização das drogas.

Diante do flagrante, os envolvidos foram encaminhados para o Departamento de Narcóticos (Denarc), onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Informações e foto SSP