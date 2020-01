FÁBIO HENRIQUE DESMENTE INFORMAÇÃO DE QUE FILIAÇÃO DE EDVALDO “VEM DE CIMA”

15/01/20 - 09:12:52

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) desmentiu na manhã desta quarta-feira (15) a informação de que a filiação do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (sem partido) estaria sendo tratada “por cima”.

Em entrevista à FM Nova Brasil, Fábio afirmou que o convite foi feito por ele em 2019. “Quem fez o convite a Edvaldo fui eu, logo em janeiro de 2019. O único encontro de Edvaldo Nogueira com Carlos Lupi, presidente Nacional do PDT, foi com minha presença. Edvaldo Nogueira foi para uma reunião de prefeitos em Fortaleza, e me ligou para dizer que se encontrará com o prefeito Roberto Cláudio que é do nosso partido. Ou seja, há uma relação bastante afinada entre nós! Ele disse que sairia do PC do B em janeiro, e fez isso, e que estará se filiando em março. Uma relação como a dele, de 39 anos em um único partido, não pode ser acabada de uma hora para outra”, explicou o deputado.

Ainda durante a entrevista, Fábio Henrique enfatizou a necessidade de união da bancada para impedir o fechamento da Petrobras em Aracaju. Fábio disse que já teve uma conversa preliminar com o presidente da bancada, o deputado federal Fábio Reis, e deve também contar com a união do Governador, do Prefeito de Aracaju e da Assembleia Legislativa.

Em relação à Reforma da Previdência, Fábio Henrique continua sendo contra a essa reforma que foi aprovada porque 80% do valor da economia gerada por ela é justamente em cima do trabalhador que ganha até dois salários mínimos, ou seja penalizando os mais pobres.