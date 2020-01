DEPUTADO FÁBIO MITIDIERI E HELENO SILVA GRAVAM VÍDEO EM APOIO A EDVALDO

15/01/20 - 05:13:22

O deputado federal Fábio Mitidieri, do PSD, e o ex-deputado federal Heleno Silva, principal liderança do Republicanos (antigo PRB), gravaram um vídeo nesta terça-feira, 14, no qual reafirmaram apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira.

“Temos compromisso com Edvaldo. Mais do que nunca, queremos reafirmar apoio ao projeto do prefeito Edvaldo Nogueira, que desenvolve um grande mandato e merece o PSD e o PRB ao seu lado”, disse Mitidieri.

Heleno concordou com o depoimento do parlamentar. “Estamos juntos nesta caminhada vitoriosa. A gestão de Edvaldo é vista aos olhos de todos: cuida bem da cidade e tem o respeito da população. A gente vai neste caminho”, declarou.

O vídeo está disponível nas redes sociais de Mitidieri.

Por Valter Lima