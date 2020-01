Jeito bolsonarista de ser

15/01/20 - 00:46:14

A saída do PT do bloco que apoia a pré-candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) já não é assunto tratado com intensidade por membros dos partidos. A partir de agora é cuidar da rearrumação da casa e manter a linha com objetivo de manter o grupo unido e sem novas dissensões, com as coisas permanecendo em seus lugares. A saída do vereador professor Bittencourt (PCdoB) da Secretaria de Ação Social e seu retorno à Câmara Municipal, fez com que o caso voltasse a ser lembrado, mas sem muito furor.

A volta de Bittencourt afasta o suplente Camilo Lula (PT), filho do deputado federal João Daniel. É a demonstração de que não terá mais retorno petista e que a tendência é até radicalizar a separação. A partir de agora o assunto já passa a ser outro, como, por exemplo, a visita de Marcio Macedo ao ex-presidente Lula da Silva, em São Paulo. A notícia, publicada pelo Faxaju Online ontem, com exclusividade, deixou os petistas mais animados, porque acreditam que a presença de Lula pode não reverter o jogo, mas vai carimbar a ida do pré-candidato petista ao segundo turno.

Um experiente observador político constatou que o desligamento petista não provocou grande repercussão. A população está mais preocupada com outros problemas e considera que a política está “desmantelada”, exatamente por um momento difícil para todos e pouca relevância no setor. A presença do ex-presidente Lula a Aracaju, durante a campanha eleitoral, para pedir votos e ajudar a Marcio Macedo, é vista como uma força importante. Mas também há quem não veja mais nele tanta influência para transferência de votos, em razão de uma nova visão do eleitorado.

A chamada direita ideológica chega a dizer que “Lula hoje atrapalha” e há quem diga que ele poderá sofrer manifestações contra, o que jamais aconteceu em Sergipe em se tratando do PT e principalmente do ex-presidente. O bolsonarismo é forte e reage a Lula em parte do Brasil. Sergipe não será diferente, inclusive porque esse lado mais radical da direita terá candidato a prefeito, com comando do senador Alessandro Vieira (Cidadania), um anti-lula com preconceitos, que atuará forte com o objetivo de tentar desqualificar o discurso que virá do ex-presidente.

O prefeito Edvaldo Nogueira e nem o ex-deputado Marcio Macedo farão uma campanha de agressões mútuas. Um lado e outro têm uma história juntos acima dos 20 anos. Não seria por alguns meses que os dois encontrariam ações graves na atuação política. Mas ninguém espere aplausos da chamada nova direita, que deve montar um discurso forte e depreciativo contra a esquerda, com objetivo de eleger seu candidato, que por sinal pode ser uma delegada (Daniele Garcia). Queiram ou não, essa é a primeira eleição com o jeito bolsonarista de ser, embora o grupo tenha adoração a Sérgio Moro.

Continua aliado

O deputado federal Luis Mitidieri (PSD) disse ontem que serve a informação de que quer pressão do Governo sobre o PT, pela decisão de lançar candidato próprio.

*** – Não me envolvo nas decisões do Partido dos Trabalhadores.

*** Mitidieri disse ainda que o PT continua “um aliado nosso na esfera estadual”.

À disposição do grupo

Fábio Mitidieri diz que o seu nome está à disposição do grupo para o Governo em 2022, mas não vem tratando disso agora.

*** – Primeiro porque ainda temos três anos de mandato e segundo porque não podemos atropelar 2020 com 2022, disse.

*** – Ademais, temos outros bons nomes no nosso agrupamento, concluiu.

Trocam Farpas

A pré-campanha em Nossa Senhora do Socorro esquentou. O deputado federal e ex-prefeito Fábio Henrique, e o prefeito Padre Inaldo (PP), candidato à reeleição, trocam farpas.

*** Fabio acusa Inaldo de estar fazendo uma “campanha nojenta contra ele e sua família”, através de emissora de rádio.

Denúncia de Dívida

Padre Inaldo anunciou que Fábio Henrique, quando prefeito de Socorro, deixou uma dívida de R$ 200 milhões nos cofres públicos.

*** Fábio Henrique ironizou: “é engraçado! Ele descobriu isso depois de três anos de gestão”.

*** Acrescentou que essa denúncia “é a forma de encontrar desculpa pela inoperância da atuação dele como prefeito”.

Junto e misturado.

O ex-prefeito Heleno Silva (Republicanos) disse ontem que está decidido: o seu partido vai apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira (sem partido).

*** O Republicanos vai marcar reunião para anunciar isso: “vai todo mundo junto. Junto e misturado”, brincou.

Sukita é pré-candidato

Informação de Capela diz que a pré-candidatura a prefeito da cidade de Manoel Messias Sukita estaria viabilizada: “a avaliação é que ele está bem e muito esperançoso”, disse uma aliada.

*** Agora a prioridade de Sukita é discutir qual o partido que vai filiar junto a todo o agrupamento”.

JB em viagem

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está viajando. Vai descansar por alguns dias e só retorna em fevereiro. Agora, só depois do carnaval é que votará a falar em eleições municipais.

*** Jackson vai entrar de cabeça na pré-campanha do prefeito Edvaldo Nogueira.

Witzel em Aracaju

Ainda não há data marcada, mas o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), virá a Sergipe em fevereiro, para encontro estadual do partido e filiação de prefeitos do interior.

*** Também terá lançamento de pré-candidatos a vereador de Aracaju. O PSC aproveita a presença de Witzel e oficializará o apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira.

Valdevan trabalha

O deputado federal Valdevan Noventa pretende apoiar candidatos a prefeito e a vereador em municípios de Sergipe, principalmente, na região Sul. Está fazendo visitas nesse período de recesso.

*** Atualmente trabalha o nome do vereador Dorge, de Monte Alegre, para disputar a Prefeitura. Em Canindé do São Francisco ele está com o pré-candidato Dr. Marinho.

*** Em Porto da Folha, Valdevan esteve no povoado Linda França, acompanhado do ex-vereador e pré-candidato a prefeito Demar.

Souza de volta

O ex-prefeito de Areia Branca, Ascendino Sousa, poderá disputar a Prefeitura do município após três mandatos (1988 1996 2004).

*** Foi com ele que Areia Branca ficou conhecida nacionalmente por realizar um dos maiores e melhores São João do Brasil.

Jairo em Glória

Jairo Santana, pré-candidato do Republicanos em Nossa Senhora da Glória, disse que o partido fará reunião nos próximos dias para tratar sobre eleições proporcionais no município e chapa majoritária.

*** Segunda-feira Jairo dará entrevista em uma emissora de radio da região e colocará seu nome à disposição da sociedade do município.

Gilmar e Unidade

Chega à informação de que o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) estaria tentando se filiar ao novo Unidade Popular, com objetivo de disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** O problema é que não há mais tempo para filiação.

*** O comentário é de que Gilmar “sabe que terá dificuldade para deixar o PSC”. Ele foi consultado pela coluna, via zap, sobre a informação, mas não respondeu.

Pensar dói?

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, lamentou que as obras da maternidade anexa ao Hospital Universitário ainda não tenham sido concluídas e estejam paralisadas.

*** – Isso só quem perde é o pobre, disse.

*** Machado diz que emendas para a Saúde foram liberadas, mas não houve recursos para a conclusão da maternidade, o que considerou “absurdo”.

*** O ex-deputado ironizou alguns políticos da área federal ao perguntar: “sabe por que eles não pensam nesses projetos?” E respondeu: “porque acham que pensar dói!”.

Paulo Marcio é pré

O delegado Paulo Márcio foi indicado, ontem, a pré-candidato a prefeito de Aracaju. O anúncio foi feito por Aírton Costa, presidente do Democracia Cristã (DC).

*** Mendonça Prado disse que “sem dúvida, um excelente nome para participar da disputa. É sério, honesto e competente”.

Um bom bate papo

Subtenente Edgar: O cara diz que fuma maconha há 55 anos, mas não é viciado. Imagina se fosse? Além do vício, sustenta traficantes, ladrões e assassinos, só isso.

Camilo retorna – Edvaldo Nogueira já demitiu Professor Bittencourt da Secretaria de Ação Social e provoca a que Camilo Lula retorne à suplência de vereador.

Retorno zero – Bittencourt retorna hoje à Câmara, por exigência do seu partido, PCdoB, e aprofunda a crise com a saída do PT. Chance de retorno zero.

Resposta imediata – A resposta do PCdoB com a saída do PT do grupo de apoio foi imediata. Inclusive porque ficou sem representação na Câmara Municipal.

Não fala nada – Belivaldo Chagas continua sem falar sobre sucessão municipal. Vai deixar o assunto para março. Continua atento à administração.

Disputar Governo – Ulices Andrade mantém conversa com lideranças políticas do interior. Fala-se que ele pode antecipar a aposentadoria no TCE e disputar o Governo em 2022.

Pessoas próximas – Há, entretanto, quem aposte na permanência de Ulices como conselheiro. Inclusive algumas pessoas próximas a ele.

