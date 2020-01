LOTOMANIA: PRÊMIO DE R$ 3 MILHÕES SAI PARA O ESTADO DE SERGIPE

15/01/20 - 05:35:35

A sorte grande voltou a contemplar através de loteria da Caixa Econômica Federal, aposta feita em Sergipe, com prêmio de R$ 3 milhões. Desta vez a bolada saiu na Lotomania, concurso 2.039, que teve seu sorteio realizado nesta segunda-feira, no Espaço Loterias Caixa, na capital paulista.

A única aposta sortuda que acertou os 20 números da Lotomania foi feita em lotérica, situada em Aracaju/SE. O valor da premiação é de R$ 3.008.025, 89 (três milhões, oito mil, vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). A faixa de zero ponto (quando se não acerta nenhum dos números sorteados) saiu para aposta única feita em casa lotérica no município de Betim/MG, com prêmio de R$ 170.721,94 (cento e setenta mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Se a aposta sortuda realizada em Aracaju fosse feita na modalidade “espelho”, teria também acertado a faixa de zero ponto e aumentado ainda mais o valor do prêmio.

Confira os números sorteados:

01 – 02 – 03 – 06 – 09 – 19 – 22 – 34 – 39 – 45 – 47 – 49 – 68 – 69 – 81 – 83 – 85 – 93 – 98 – 99.

O próximo sorteio da Lotomania ocorrerá nesta sexta-feira, 17, e o concurso 2.040 pagará prêmio estimado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por: Portal de Notícias Edelson Freitas