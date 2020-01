MAIS DE 500 DOCUMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA RESGATE NOS CORREIOS

Na correria das compras de fim de ano e na maratona em busca do material escolar no início do período letivo, não é difícil perder alguma coisa, inclusive documentos importantes. Muitas pessoas que passam por isso correm logo para tirar uma segunda via, sem saber que seus documentos podem estar nos Correios. Em Sergipe, por exemplo, 537 documentos estão atualmente na Agência Central, localizada no centro comercial de Aracaju, disponíveis para resgate por seus titulares. Para evitar mais dor de cabeça e despesas desnecessárias, basta consultar a relação de Achados e Perdidos no site da empresa ou através dos telefones 3003 0100 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 725 7282 (Demais localidades). Caso o documento esteja nos Correios, o sistema informa o endereço e horário de funcionamento da agência onde a retirada pode ser feita. A taxa para resgate é de R$ 5,70. Os Correios ficam com os documentos por 60 dias. Depois desse período, eles são encaminhados aos órgãos emissores. Para efetuar a retirada, o proprietário do documento, deve apresentar outro documento oficial com foto ou apresentar boletim de ocorrência (original e cópia). Somente pais ou responsáveis podem resgatar documentos de menores de 18 anos. Nessa situação, é necessário apresentar documento de identidade e boletim de ocorrência. Quem encontrar algum documento perdido pode entregá-lo na agência de Correios mais próxima da sua casa ou depositá-lo em uma das caixas de coleta da sua cidade. Não são aceitos, isoladamente, cartões de crédito e talões de cheques (apenas se estiverem acompanhados de documentos oficiais do mesmo titular), ou outros objetos, como óculos, chaves e relógios. Da assessoria