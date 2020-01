País de contrastes

15/01/20 - 08:22:13

O governo Jair Bolsonaro reajustou em minguados R$ 6 o salário mínimo, que passará de R$ 1.039 para R$ 1.045. Uma ninharia! Com seis contos, o suplicante só compra, quando mal, meio quilo de bucho e tripas de boi. Do outro lado da mesma moeda, estão os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles ganham tanto, tanto, que este ano nem quiseram aumentar o gordo salário de R$ 39,293. Aliás, enquanto milhões de trabalhadores tentam, sem sucesso, se aposentar com um raquítico mínimo, os senhores magistrados queriam continuar trabalhado após os 75 anos de idade, eternamente e fosse possível. Já na Assembleia Legislativa de Sergipe tem deputado com apenas 37 anos aposentado da Silva Xavier. Pensando bem, a Constituição chamada cidadã foi feita para quem ganha o teto salarial, particularmente quando estabelece que o mínimo “deve ser capaz de suprir as necessidades básicas do ser humano”. Talvez o salário dos magistrados, congressistas e outros poucos seja capaz disso, pois o de quem vai receber minguados R$ R$ 1.045 não é. Só Jesus na causa!

Há vagas

Tá desempregado? Pois surgiram algumas boas vagas de trabalho na Prefeitura de Aracaju. O prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) anda à procura de nomes para assumir a Secretaria da Assistência Social, a presidência da Funcaju e algumas diretorias desta mesma fundação municipal. Os “empregos” surgiram após o PT ter rompido com o alcaide de olho grande na Prefeitura. Mas atenção: para conseguir essas “boquinhas” é preciso ter QI de Quem Indica. Marminino!

Sem resposta

E os pastores Heleno Silva e Jony Marcos – ambos do Republicanos – deram calado por resposta às agressões verbais do ex-governador Jackson Barreto (MDB). Fizeram que não leram a reportagem onde JB os chama de enganadores, indignos e otras cositas más. O diabo é que Heleno, Jony e Jackson estarão no mesmo palanque do prefeito e candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (sem partido). Caso não o pastorem direitinho, é capaz de sair tapas e empurrões em pleno comício. Crendeuspai!

Agora vai

E quem despachou, ontem, com o ex-presidente Lula e o derrotado Fernando Haddad foi o prefeiturável Márcio Macedo. O moço foi comunicar aos dois líderes petistas a pré-candidatura dele a prefeito de Aracaju. Lula e Haddad prometeram dar com os costados por aqui durante a campanha eleitoral. Até lá, o “Barba” vai pensar no discurso que fará contra o ex-aliado Edvaldo. Talvez o chamará de ex-comunista papa hóstia. Homem, vôte!

Mais um na briga

O delegado de Polícia Paulo Márcio (DC) é o mais novo pré-candidato a prefeito de Aracaju. O anúncio foi feito, ontem, pelo presidente do Democracia Cristã, Aírton Costa. A Policia Civil pode, ainda, colaborar com outro nome na disputa pela Prefeitura da capital. A delegada Danielle Garcia (Cidadania) analisa a hipótese de entrar na briga, na esperança de pungar no mesmo cavalo selado que transportou até o Senado o também delegado Alessandro Vieira (Cidadania). Vixe!

Ou oito ou oitenta

Para apoiar a pré-candidatura de Márcio Macedo a prefeito de Aracaju, a tendência petista Articulação de Esquerda está exigindo que o PT rompa politicamente com o governo de Sergipe. Em nota, a AE afirma que, assim como rompeu com o prefeito Edvaldo Nogueira, o Partido dos Trabalhadores deve “também desembarcar e entregar seus cargos no governo de Belivaldo Chagas”. Ué, e como ficaria a vice-governadora Eliane Aquino (PT)? Aff Maria!

Tirou o time

Estimulado a disputar a Prefeitura de Aracaju, o empresário Milton Andrade anunciou que não pretende entrar nessa briga. Alegando motivos pessoais, o moço informou que apenas atuará nos bastidores, apoiando uma possível candidatura a prefeita da delegada Danielle Garcia (Cidadania) ou da vereadora Emília Corrêa (Patriota). Em 2018, Milton Andrade disputou o governo de Sergipe, tendo obtido somente 3,56% dos votos. Danôsse!

Pulo do gato

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) tem aproveitado o recesso parlamentar para correr trecho. O homem está percorrendo o estado, estimulando aliados políticos a disputarem prefeituras. Será que o deputado vai ensiná-los como convencer famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família a lhes doarem dinheiro? Segundo a Polícia Federal, nisso Noventa tem experiência. Investigação da PF revela que 33,5% dos doadores para a campanha de Valdevan, em 2018, são miseráveis que vivem do Bolsa Família. Arre égua!

Morte na garupa

Diariamente, motoqueiros acidentados chegam ao Hospital de Urgência de Sergipe, enquanto outros tantos morrem antes de serem socorridos. O grave é que a maioria das motocicletas é conduzida por jovens afoitos e sem qualquer experiência no trânsito. Por isso mesmo, eles ignoram o perigo de pilotar a motoca após beber exageradamente. Não sabem, coitados, que ao agirem assim estão transportando a morte na garupa. Orai por eles!

Gol de placa

O governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou ordem de serviço para a reforma física do Estádio Estadual Adolfo Rollemberg, na zona norte de Aracaju. Orçadas em cerca de R$ 480 mil, as obras serão concluídas em 180 dias. Quando ficar pronto, o “Adolfo” passará a ser administrado pela Prefeitura e poderá receber jogos amadores e profissionais. Construído pelo então governador Pereira Lobo, aquele estádio foi inaugurado em 1920, tendo na primeira partida o Cotinguiba derrotado o Sergipe, por 2 a 1. O time vermelinho já perdia há 100 anos. Diacho!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 24 de dezembro de 1903.