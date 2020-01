PARCERIA ENTRE O GORDO E O MAGRO CONTINUARÁ EM 2020, AFIRMA VEREADOR

15/01/20 - 14:21:26

O vereador Cabo Didi (sem partido), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (14), o deputado estadual Georgeo Passos, que aproveitou a visita para alinhar metas de trabalho com o vereador.

Durante o encontro, foram abordados os trabalhos que trarão melhorias para as comunidades , já que o vereador Cabo Didi vem lutando para melhorar a infraestrutura dos bairros de Aracaju. Também foi debatida pelos parlamentares a emenda feita pelo deputado, a pedido do vereador, com objetivo de trazer benefício à Polícia Militar do Estado de Sergipe. A Emenda Constitucional 48/2019, que dispõe sobre o orçamento do Estado de Sergipe para o exercício financeiro de 2020, tem o intuito melhorar a estrutura da Polícia Militar sergipana e do Proerd, que é um Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, além de outras unidades da PM. Outro assunto discutido pelos parlamentares, foi a ida do vereador Cabo Didi para o Cidadania.

“Fiquei muito feliz com essa visita do deputado, mostrando respeito e consideração por nosso trabalho e viabilizando através dessa conversa a parceria do Gordo e o Magro, que sempre deu certo e que irá continuar neste ano de 2020,” frisou o vereador.

Foto assessoria

Por Patrícia França