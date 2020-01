PMA divulga resultado provisório do PSS da Secretaria da Juventude e Esporte

A lista com os nomes dos aprovados para a próxima etapa do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa a contratação de profissionais da área esportiva para o projeto “Seleções do Futuro” foi publicada nesta terça-feira, 14. Após análise documental realizada pela comissão responsável pela execução do certame, 43 candidatos foram considerados aptos a prosseguirem concorrendo às seis vagas oferecidas.

Segundo consta no Edital de publicação do resultado provisório, oito candidatos atingiram a pontuação necessária na função de coordenador-geral, 11 para o cargo de coordenador técnico-pedagógico e 24 para o cargo de monitor. Destes, cinco proponentes à função de monitor escolheram, também, concorrer às vagas destinadas aos afrodescendentes.

Recurso

Os candidatos que não tiveram seus nomes listados no resultado provisório, caso tenham interesse em averiguar o resultado da avaliação documental e/ou interpor recurso, assim podem fazer nesta quarta-feira, 15, das 8h às 17h, junto à Central de Atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), localizada na Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva, bairro Siqueira Campos.

Cronograma

De acordo com o cronograma constante no Anexo I do Edital de Abertura do Processo Seletivo, o resultado do recurso acontece na quinta-feira, 16. Na mesma data será publicada a convocação dos afrodescendentes para o processo de heteroidentificação que acontece no dia 20, e cujo resultado será divulgado no dia 21, ficando o dia 22 reservado para a interposição de recurso. Por fim, no dia 24 deste mês será publicado no Diário Oficial do Município, e no site da Prefeitura de Aracaju, o resultado final do certame.

