Presidente da CBDE, Antônio Hora ficará no comando da Sejesp até o Projeto Verão

15/01/20 - 06:04:44

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu na noite desta terça-feira, 14, com o secretário municipal da Juventude e Esporte, Antônio Hora Filho. Na oportunidade, Hora informou ao prefeito que, em decorrência da sua reeleição para a presidência da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE Brasil) e a ampliação de suas atribuições no cargo, não será mais possível compatibilizar com o trabalho na Secretaria Municipal da Juventude e Esporte. O prefeito entendeu a justificativa, mas solicitou que Antônio Hora permaneça na gestão municipal até a realização do Projeto Verão 2020, que ocorrerá nos dias 1º e 2 de fevereiro.

“O secretário Antônio Hora informou da sua reeleição para o cargo de presidente da CBDE e explicou que o crescimento da entidade tem exigido dele dedicação exclusiva, o que o impede de continuar o trabalho na Secretaria da Juventude e Esporte. Eu compreendi a situação e ficou acertado que ele ficará no cargo até o início de fevereiro, quando ocorre o Projeto Verão, do qual ele é um dos coordenadores. Depois, faremos a substituição”, afirmou o prefeito, ressaltando que não haverá qualquer prejuízo aos trabalhos desenvolvidos pela secretaria, sobretudo a Corrida Cidade de Aracaju, cuja organização está bastante adiantada.

Além do prefeito e do secretário, o deputado federal Fábio Mitidieri também participou da reunião. O parlamentar foi o responsável pela indicação de Hora e reafirmou a parceria com o prefeito Edvaldo Nogueira em prol dos aracajuanos e, em especial, em favor da Juventude e do Esporte na capital. Eles voltarão a se reunir para tratar do tema no próximo mês. A posse de Antônio Hora ocorrerá no dia 18 de janeiro.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima