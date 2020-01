Preso homem acusado de ameaçar com uma faca a própria mãe

15/01/20 - 06:49:37

Policiais Militares do 7º Batalhão, após receberam denúncias de populares, estiveram em uma residência no bairro Novo Horizonte , no município de Lagarto, nesta terça-feira (14) e constataram que um jovem de 22 anos, teria praticado violência doméstica, inclusive teria ameaçado a própria mãe, com uma faca.

O suspeito que já foi preso anteriormente, pelo mesmo crime, foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.