Sergipe participa da Reunião de Secretários do Turismo do Nordeste

Sediada na Setur/PE, reunião traçou estratégias para atrair turistas estrangeiros para a região

Na terça-feira (14), os secretários estaduais de Turismo do Nordeste se reuniram para trabalhar a criação de uma agenda comum de ações no mercado internacional, promovido pelo Consórcio Nordeste. O objetivo é impulsionar a atração de turistas estrangeiros para os destinos da região. O secretário de Turismo e Comunicação de Sergipe, Sales Neto, esteve presente na ocasião que teve o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco e vice-presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), Rodrigo Novaes, como anfitrião.

Além da presença do secretário executivo do Consórcio, Carlos Eduardo Gabas, participaram da reunião os secretários de Turismo: Ana Maria da Costa (RN), Hugo Paiva Veiga (MA), Fausto de Abreu Franco (BA), Gustavo Costa Feliciano (PB), Carina Thomaz Câmara (PI) e Sandra Vila Nova (AL).

Uma das propostas levantadas na reunião foi a criação de um calendário de participação conjunta em feiras internacionais, visando mercados ainda porco explorados pelos Estados do Nordeste, como por exemplo Estados Unidos e França. Discutiu-se, ainda, o desenvolvimento de um plano de ações, que deve ser apresentado em Brasília, à Embratur, até o Carnaval.

De acordo com o secretário sergipano, Sales Neto, muita coisa boa virá para o turismo da região. “O objetivo é usar a força do Consórcio para captar passageiros no Brasil e no exterior, fortalecer a promoção regional com ações conjuntas e participar de feiras e eventos em bloco. Muitos encaminhamentos e planos de ação serão gerados por essa reunião e em breve teremos desdobramentos. Vem muita coisa boa por aí”, afirma.

O Consórcio Nordeste deverá realizar, também, uma nova missão à Europa, com participação de governadores e secretários de governo, para fortalecer ainda mais o turismo internacional.