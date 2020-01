Sintasa esclarece ação judicial de interesse de empregados da Hapvida

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) realizou assembleia geral extraordinária com os trabalhadores da Hapvida, representados pelo Sintasa, na manhã desta terça-feira, 14, na sede do sindicato. A ideia foi dirimir as dúvidas em relação ao processo judicial de interesse da categoria sobre a ação cobrando à Hapvida o pagamento integral aos empregados do tíquete-alimentação baseado no valor acordado na Convenção Coletiva.

“Queremos tranquilizar ao trabalhador que nenhum direito adquirido na Convenção Coletiva deverá ser perdido. Não queremos que eles sofram como estão sofrendo por existir diferença no recebimento do valor do tíquete-alimentação em relação à convenção. Já tivemos duas audiências. Nesta última, foi formalizada pela empresa uma proposta de pagamento, que foi analisada pela diretoria do sindicato e constatada a ausência de alguns nomes na lista fornecida pela empresa bem como a não inclusão de pessoas que tinham sido demitidas”, disse Janderson Alves, gerente do Sintasa, que esteve presente juntamente com o assessor jurídico, Adalício Morbeck.

Depois de duas horas de assembleia, deliberou-se que o departamento jurídico do Sintasa irá pedir na Justiça mais esclarecimentos em relação a lista completa de beneficiados com a ação. Após receber as explicações, o Sintasa irá marcar nova assembleia para que os trabalhadores fiquem a par novamente de tudo e se delibere os próximos passos.

