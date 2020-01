TURISTA DE SÃO PAULO MORRE AFOGADO APÓS PASSAR MAL NA PRAIA DO SACO

15/01/20 - 10:30:19

Um turista do estado de São Paulo, identificado como Daniel Silveira, 45 anos, morreu afogado nesta terça-feira (14), na Praia do Saco, no município de Estância, quando resolveu mergulhar e acabou sofrendo um mal súbito.

As informações são de que Daniel estava em uma lancha, quando mergulhou e acabou sofrendo um mal súbito. Ele recebeu atendimento na praia, mas acabou morrendo.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju e já foi liberado para translado e sepultamento.