Zezinho Sobral recebe associações e dialoga sobre obras do Terminal Pesqueiro

15/01/20 - 14:36:18

Parlamentar se comprometeu em ir ao Ministério da Agricultura e cobrar celeridade na liberação de recursos

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 15, representantes da Associação Sustentável da Pesca São Cristóvão (ASDC) e da Federação dos Pescadores de Sergipe (Fepese) para dialogar sobre a conclusão do novo Terminal Pesqueiro de Aracaju. Rosângela Costa, Artêmio Santos e Robenite Prado informaram ao parlamentar que as obras estão 97% concluídas e o atraso tem comprometido a atividade de muitos pescadores da capital.

Zezinho Sobral compreende o pleito dos manifestantes, comprometeu-se em fortalecer o diálogo com o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA) e marcará uma agenda com o objetivo de encontrar soluções para o problema.

“No ano passado, estive na Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP), do Ministério da Agricultura, ao lado do deputado federal Laércio Oliveira, e conversamos com o secretário-adjunto João Crescêncio Aragão Marinho sobre a liberação de recursos destinados à finalização das obras do Terminal Pesqueiro de Aracaju. Na ocasião, a equipe da Secretaria nos informou que toda documentação apresentada pelo Governo do Estado está em dia, que o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) está em ordem e que há perspectiva de regularidade efetiva do convênio, aguardando somente a liberação dos recursos. Já estou articulando com o Laércio Oliveira para retornarmos à Brasília o mais rápido possível para pedir respostas e cobrar celeridade ao órgão”, afirmou.

Zezinho Sobral informou aos representantes que o deputado federal Laércio Oliveira destinou R$ 5 milhões de emendas para a conclusão das obras do Terminal Pesqueiro. “Estamos empenhados e vamos pedir outra reunião para que o recurso seja logo liberado. O Terminal Pesqueiro de Aracaju beneficiará cerca de 12 mil pescadores das colônias. O Governo de Sergipe está empenhado e nos somamos a essa luta. Como fizemos na outra visita, pediremos também que o Ministério envie um técnico para confirmar a necessidade da conclusão das obras. Estarei sempre à disposição dos pescadores, das associações e reafirmo o meu compromisso com a agricultura e a atividade pesqueira”, sinalizou o deputado Zezinho Sobral.

Para Robenite Prado, membro da ASDC, a reunião com o deputado Zezinho Sobral foi positiva. “Estamos esperançosos e esse diálogo foi muito importante. O deputado foi muito solícito, nos informou que está atento, que já esteve no Ministério e aguardamos as próximas tratativas. A reunião foi muito produtiva e passaremos as informações aos demais pescadores”, comentou.

Foto assessoria

Por Acácio Mérici