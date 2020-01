CARNATOBIAS É CANCELADO APÓS RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

16/01/20 - 07:04:08

A edição 2020 do Carnatobias, do município de Tobias Barreto, foi cancelada após uma recomendação do Ministério Público de Sergipe (MP).

O cancelamento aconteceu após o Ministério Público de Sergipe (MP) recomendar que a Prefeitura de Tobias Barreto não realize neste ano o Carnatobias. Isto porque nos últimos anos, quando ocorreu o evento na gestão do ex-prefeito Dilson de Agripino, houve indícios de irregularidades* em contratos apurados em procedimentos administrativos (conforme consta na Recomendação 01/2020 MP). O prefeito Diógenes Almeida acatou a recomendação.

Em 2019, o Carnatobias também foi cancelado por recomendação do Ministério Público Eleitoral (MPE).

O Promotor de Justiça Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior explicou a situação e acrescentou que o município se encontra em situação emergencial em razão da seca que acomete a região (decreto 1301/2019).

*IC nº 31.15.01.0010 (número do Inquérito Civil de Apuração de Irregularidades em contratos do Carnatobias do ano de 2015, gestão do ex-prefeito Dilson de Agripino).