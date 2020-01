ACUSADO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONTRA PM MORRE EM CONFRONTO

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Delegacia Regional de Itabaiana realizaram operação para o cumprimento do mandado de prisão de Wanderson Santos de Jesus, conhecido como ‘Xurupita’, contra o qual pesa uma acusação de tentativa de latrocínio contra um policial militar em Itabaiana. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 16, no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o delegado André Davi, o suspeito reagiu à ação policial. “No momento da abordagem, Wanderson reagiu atirando contra as equipes e acabou sendo atingido. Após a troca de tiros, ele foi socorrido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida”, destacou.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma porção de 100g de cocaína, que estava escondida na casa onde ele estava.

A Justiça havia determinado a prisão de Wanderson após a tentativa de latrocínio em Itabaiana, mas o homem é suspeito também da prática de outros homicídios em Itabaiana e na Grande Aracaju.

Fonte foto: SSP/SE