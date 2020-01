Ato de filiação de Edvaldo ao PDT ocorrerá no início de março

16/01/20 - 16:05:15

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, nesta quinta-feira, 16, com o deputado federal Fábio Henrique, presidente estadual do PDT, e com o vereador Jason Neto, que também é filiado ao partido. Na conversa, eles trataram da chegada de Edvaldo à sigla. Ficou acertado que o ato de filiação ocorrerá na primeira quinzena de março, com a presença de todas as lideranças nacionais do PDT.

“Existia uma conversa com o prefeito de algum tempo, um convite que fizemos para ele se filiar ao PDT. E, evidentemente, que não era uma coisa que seria decidida no primeiro momento, já que ele tinha 39 anos no PCdoB. Mas a gente vinha dialogando de forma tranquila e pacífica. Tivemos uma conversa conjunta com o presidente do PDT, Carlos Lupi, outras conversas aqui e o prefeito precisava conversar com Ciro Gomes, principal liderança do nosso partido, para falar um pouco da questão nacional. Isso aconteceu e agora é oficial: Edvaldo vai se filiar ao PDT na primeira quinzena de março”, informou Fábio Henrique.

Edvaldo ratificou a informação de que se filiará ao PDT em março. “A gente já vem dialogando há um tempo. Eu já havia expressado minha simpatia pelo PDT. É um partido trabalhista, com ideários de luta pela igualdade, que tem como ícones Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, que tem em seus quadros Ciro Gomes e Carlos Lupi. É uma nova caminhada pensando sempre em melhorar a vida da população de Aracaju, Sergipe e Brasil”, disse.

“Histórico de honestidade”

Para o presidente estadual do PDT, a chegada de Edvaldo tem grande significado para o partido. “A gente fica muito feliz, é um gesto de crescimento do partido, que recebe o prefeito da capital, muito bem avaliado, com uma história política de honestidade, correção e defesa dos interesses da sociedade, o que casa muito bem com a história do PDT”, ressaltou.

Edvaldo anunciou sua filiação no PDT na última quarta-feira, 15, após almoçar em Fortaleza com o ex-ministro Ciro Gomes e com o prefeito da capital cearense, Roberto Claudio. Ciro Gomes revelou que vem acompanhando a trajetória de Edvaldo, desde os aspectos que realçam a sua administração municipal às tratativas que o prefeito deu início junto a Carlos Lupi e Fábio Henrique para se filiar ao PDT.

“A vinda do prefeito Edvaldo Nogueira para o PDT representa uma grande aquisição. Trata-se de um quadro qualificado, com comprovada capacidade política e gerencial, e cuja atuação nas nossas fileiras vai ajudar muito o partido nacionalmente”, disse Ciro.

Foto assessoria

Por Valter Lima