Capitão Samuel diz que “a polícia está para proteger cidadão de bem e não vagabundo”

16/01/20 - 18:34:03

O deputado estadual Capitão Samuel se manifestou na tarde desta quinta-feira (16), sobre o comentário feito pelo radialista Edivanilson Santana, que em seu programa na Rádio na Princesa da Serra AM, de Itabaiana, afirmou que “A polícia de Sergipe mata demais. A bala só pega na cabeça, em lugar letal”.

Indignado com o comentário do radialista, capitão Samuel se pronunciou acerca do fato, afirmando: “podemos entender um radialista querer proteger os direitos humanos das pessoas de bem, mas os elementos que são mortos pela polícia, são eles que escolhem se querem cometer o crime e ainda se reagem quando a polícia vai prender. O que fazer então? Quem reage a ação da polícia com bala, com agressão, vai receber na mesma moeda. O elemento é que escolhe se morre ou se vai preso. Não é a polícia que escolhe matar. Basta que o marginal se entregar na hora que a polícia chega que ele vai ser preso e sua vida mantida”, afirmou o parlamentar.

Ainda segundo Samuel Barreto, “a polícia está nas ruas para proteger o cidadão de bem e não para proteger vagabundo. Quem anda em desacordo com a lei a polícia vai para prender, mas se o elemento não aceitar ser preso e enfrentar a polícia e revidar, esta mesma polícia mata em nome da sociedade. Na verdade quem escolhe morrer é o marginal, pois poderia muito bem ser preso sem resistir e não ser morto. Está nas mãos dos bandidos a escolha. A polícia está aqui para agir e proteger o homem e a mulher de bem. É isso que defendo e a minha Polícia Militar e Civil está de parabéns”, disse o parlamentar.

Fonte Espaço Militar