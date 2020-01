Defesa Civil realiza vistoria na estrutura do Fest Verão 2020

16/01/20 - 12:50:25

Para garantir a segurança e a tranquilidade dos aracajuanos que vão curtir o Fest Verão 2020, que será realizado no próximo final de semana, a Prefeitura de Aracaju, através da Defesa Civil Municipal, realizou uma vistoria de toda a estrutura do evento na manhã desta quinta-feira, 16.

A equipe do órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) analisou a montagem do palco, camarins, e espaços que receberão a população, orientando os funcionários da empresa privada que cuida do evento sobre as regras de segurança.

A vistoria se baseia no projeto da festa, apresentada com antecedência, e que contém informações sobre o público máximo permitido, as saídas de emergência e os engenheiros encarregados de monitorar os shows. “A Defesa Civil fica responsável por fiscalizar a parte estrutural, tudo que foi apresentado no projeto submetido ao órgão. Nós verificamos se a montagem está sendo executada da mesma maneira, se os aterramentos necessários como sistema de proteção para descargas atmosféricas são adequados, entre outras coisas. Assim, no caso verificar algum equívoco, notificamos os responsáveis para que eles tenham tempo hábil para corrigir”, explica o major Silvio Prado, coordenador da Defesa Civil.

A visita feita ao local procurou identificar também a qualidade dos materiais utilizados, tanto aqueles que sustentam as estruturas, quanto os que compõem os dispositivos de segurança.

O trabalho não se encerrou hoje. Na verdade, na sexta-feira, 17, a equipe retornará ao local, de forma a reforçar as observações. ” Por conta da dimensão do evento, que deve receber milhares de pessoas, o acompanhamento precisa ser minucioso, para que nada passe despercebido, e todos possam curtir a festa sem preocupação, em segurança”, reforça o major.

Além da Defesa Civil, outros órgãos públicos atuam em casos como esse, a exemplo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que também analisam os procedimentos envolvidos na montagem e se fazem presentes no dia do evento, auxiliando em caso de necessidade.

Fonte e foto assessoria