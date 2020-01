DERRAMAMENTO DE ÓLEO: JOÃO DANIEL SE REÚNE COM PESCADORES DE BREJO GRANDE

O deputado federal João Daniel (PT/SE) participou de reunião com pescadores e pescadoras de Brejo Grande, na manhã desta quinta-feira, dia 16, a convite da Colônia de Pescadores do município. Representando a Comissão Externa do Derramamento de Óleo no Nordeste, da Câmara dos Deputados, da qual ele é coordenador, João Daniel pode ouvir e se colocar à disposição dos pescadores que têm vivido as consequências do derramamento de óleo que atingiu todo litoral nordestino e começou a chegar a Sergipe em 24 de setembro do ano passado.

“Ouvimos os pescadores e visitamos a comunidade e nos comprometemos em cobrar a implementação da política do governo federal, já que até o momento nenhum centavo foi liberado em benefício desses trabalhadores e trabalhadoras”, declarou o deputado. Segundo o deputado, o relato da situação repassado pelos pescadores durante a reunião será encaminhado à Comissão Externa da Câmara para que sejam tomadas providências.

Centenas de pescadores e pescadoras participaram da reunião que aconteceu em uma quadra desportiva. A presidenta da Colônia de Pescadores, Conceição Vieira, ressaltou a importância da presença do deputado federal João Daniel na reunião para a qual foi convidado, para ouvir e contribuir diante da situação que passam os pescadores e pescadoras da foz do rio São Francisco e litoral de Brejo Grande e agradeceu o compromisso e a ida do parlamentar até o município.

