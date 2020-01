É um absurdo associar Dilson a não realização do CarnaTobias, diz assessor

16/01/20 - 18:17:27

O Assessor de Comunicação do Deputado Estadual Dilson de Agripino, Leonardo Leal, disse que é um absurdo associar Dilson de Agripino a não realização do CarnaTobias em 2020.

“Eu li algumas matérias de sites de relevância no Estado e fiquei envergonhado com a forma que alguns deles trataram o assunto. Em algumas delas, associam a não realização do Carnatobias ao ex-prefeito, hoje Deputado, Dilson de Agripino. Isso é um absurdo, Dilson não é mais prefeito da cidade e sequer tem na justiça, seja Tribunal de Justiça ou Tribunal de Contas, qualquer processo tramitando sobre o que foi relatado.”, afirmou Leonardo Leal.

Leonardo Leal diz que o CarnaTobias de 2015 ocorreu dentro da normalidade, transparência e legalidade, inclusive sem nenhuma restrição para os aos vindouros.

“É verdade que em 2015 um vereador pediu apuração dos gastos no CarnaTobias ao Ministério Público. Quem solicitou foi o vereador, não o MP. Porém, o próprio órgão [Ministério Público] não encontrou quaisquer irregularidades nos contratos feitos para as bandas e estruturas do evento. A maior prova disso foi a realização do CarnaTobias 2016, último ano da gestão de Dilson de Agripino, dentro da normalidade e total legalidade, sem nenhuma interferência judicial”, comentou.

Segundo o assessor do Deputado, a recomendação foi para a atual gestão e não tem nada haver com a gestão passada.

“Dizer que o CarnaTobias 2020 não vai existir em decorrência de ‘indícios’ de irregularidades na gestão de Dilson, em 2015, é a maior das mentiras que pode ser contada. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de administração pública entenderá isso: A recomendação foi para que a atual gestão, do prefeito Diógenes Almeida, que é opositor público de Dilson de Agripino, não realize o Carnaval por haver um decreto de seca em vigência e também pelo prefeito não estar cumprindo com as necessidades básicas da administração pública, incluso vê relatado pelo promotor de justiça em entrevista, onde relatou que na cidade faltam suprimentos básicos até na área da saúde.”, comentou.

Além disso, Leonardo informou que estará enviando uma notificação para todos os sites que veicularam matérias sobre o assunto com o intuito de tornar público e esclarecer o que está acontecendo.

“Não fomos procurados por nenhum desses meios que citaram o Deputado e sua gestão enquanto prefeito de Tobias. Sou jornalista e entendo que às vezes, no calor da notícia, erramos e esquecemos-nos de analisar os fatos. Não deveria ser assim, mas isso é fácil de resolver. Vamos notificar todos os sites e editoriais que escreveram sobre o assunto para que eles possam reproduzir a verdade. Esse também é o nosso papel, combater as mentiras e informar no tempo certo, com ética e responsabilidade.”, finalizou Leonardo.

Por Assessoria de Comunicação do Deputado Dilson de Agripino