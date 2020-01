Eleição em Aracaju terá “confrontos indiretos” entre Ciro, Lula e Moro!

16/01/20

“O Lula tá preso, babaca! Ciro é esquerda caviar da Champs-Élysées! Moro é golpista”. Estas são apostas deste colunista como as expressões que vão marcar as eleições municipais em todo o Brasil, e em Aracaju não será diferente. A eleição presidencial está prevista para ocorrer em 2022, mas já este ano, o eleitorado terá uma percepção clara do novo cenário político em formatação no País. É evidente que um projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é algo mais que natural, mesmo ele sempre dizendo que esta não é a sua prioridade.

Mas olhando para o processo eleitoral na capital sergipana está claro que com a confirmação da ida do prefeito Edvaldo Nogueira para o PDT, o “eterno” presidenciável Ciro Gomes virá a Sergipe para reforçar o palanque do agora ex-comunista. Resta saber se, diante de protestos da militância petista, Ciro irá reproduzir a fala que virou “meme” na internet: “o Lula tá preso babaca!”. Desde o segundo turno da eleição presidencial que resultou na vitória de Bolsonaro, os petistas não perdoam Ciro por este ter se ausentado da disputa para “descansar” em Paris.

E Ciro não virá “em vão”: desde a sua “esfriada” em 2018, percebe-se que ele tem projeto próprio para o País daqui a dois anos. Voltando a Sergipe, com a já lançada pré-candidatura de Márcio Macedo a prefeito de Aracaju, os petistas sergipanos já começam a “entrar no clima” do processo eleitoral. Já existe uma expectativa para a vinda de líderes nacionais do PT, como Lula e Fernando Haddad. Este último já cotado por muita gente como principal alternativa da legenda para 2022, caso o ex-presidente continue inelegível para a Justiça Eleitoral.

Se Ciro, Edvaldo e alguns aliados vão atacar o PT de um lado; do outro, haverá muita cobrança da militância do Partido dos Trabalhadores, sobre essa tendência mais “à direita” do prefeito de Aracaju, e até de “traição” em relação às pautas da Esquerda brasileira, defendidas em conjunto pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PCdoB. O “discurso socialista” e a “prática capitalista” dos novos pedetistas será muito questionada este ano.

Por sua vez, não se sabe ainda se será a delegada Danielle Garcia ou a defensora pública e vereadora Emília Corrêa, mas certamente o Cidadania, liderado pelo senador Alessandro Vieira, apresentará uma alternativa para a capital, focado no mesmo discurso de combate à corrupção e ao desperdício do dinheiro público. A depender da avaliação popular do presidente Bolsonaro é provável que o grupo trabalhe a presença do ministro Sérgio Moro, ainda muito bem posicionado junto à opinião pública e que deverá percorrer o Brasil já de olho em 2022…

Em resumo, com essas três pré-candidaturas já colocadas, na avaliação deste colunista, a eleição em Aracaju terá “confrontos indiretos” entre Ciro, Lula e Moro! Essa “tendência nacional” será continuada também em solo sergipano. Será interessante ver o embate direto entre Edvaldo e o PT, por exemplo. “Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O criador ou a criatura?”. Também será um teste importante para que a turma do Cidadania possa “viver mais” a periferia, pisar na lama, conhecer de perto as mazelas sociais e as demandas de quem mais precisa do poder público. Petistas e pedetistas farão o “coro” de “golpista”! É esperar…

Veja essa!

Uma “abelhinha” no Palácio de Despachos entrou em contato pelo fio “vermelho e preto” deste colunista e revelou: com a iminente saída do secretário de Estado da Saúde, Valberto, que deve disputar a prefeitura de Propriá, o PSD e a família Mitidieri devem indicar o novo titular da Pasta em 2020.

E essa!

Este colunista não tem os detalhes, mas sabe-se que o governador Belivaldo Chagas teria tratado do assunto, nessa quarta-feira, no Palácio de Despachos. Um encontro teria acontecido e o resultado foi bastante positivo para as partes…

Mais mudanças

Outra informação é que, apesar de não se grande, o governador vai mesmo promover uma espécie de “reforma administrativa”, com algumas mudanças estratégicas no seu time de assessores, em especial. Estamos em um ano eleitoral e esse tipo de ajuste é algo comum.

Bomba!

Havia uma articulação para que o suplente de deputado estadual, Róbson Viana, assumisse um mandato na Assembleia Legislativa. Sem um entendimento neste sentido junto ao governo do Estado, Robson deve assumir a Secretaria de Juventude e Esporte de Aracaju e vai para o palanque de Edvaldo Nogueira em 2020.

Exclusiva!

Antônio Hora, que ficou desconfortável pela falta de estrutura da Pasta, vai se dedicar à presidência da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). A “costura” está sendo feita pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

Jorginho Araújo

Com seu nome “ventilado” para disputar um mandato na Câmara Municipal de Aracaju, o secretário de governo Jorginho Araújo pode surpreender como candidato do grupo a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Edvaldo Nogueira, contemplando o PSD e preservando o mandato da deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD) na Assembleia.

Edvaldo no PDT

O prefeito Edvaldo Nogueira, em almoço com o ex-ministro Ciro Gomes e o prefeito de Fortaleza, Claudio Roberto (PDT), nessa quarta-feira (15), definiu sua ida definitiva para o PDT. Eles conversaram longamente sobre a política nacional, os caminhos da centro-esquerda no Brasil e a necessidade de uma ampla unificação em prol da democracia, dos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro para construir uma alternativa ao atual governo.

Ciro acompanha

Ciro Gomes revelou que vem acompanhando a trajetória de Edvaldo Nogueira, desde os aspectos que realçam a sua administração municipal às tratativas que o prefeito deu início ainda no ano passado junto ao presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, e ao deputado federal Fábio Henrique, presidente estadual do partido em Sergipe.

Grande aquisição

“A vinda do prefeito Edvaldo Nogueira para o PDT representa uma grande aquisição. Trata-se de um quadro qualificado, com comprovada capacidade política e gerencial, e cuja atuação nas nossas fileiras vai ajudar muito o partido nacionalmente”, disse Ciro Gomes.

Foi positivo

O prefeito Edvaldo Nogueira considerou a reunião como “extremamente produtiva”. “Foi reveladora de inúmeros pontos de convergência entre o meu pensamento e o de Ciro Gomes, tanto no plano do diagnóstico nacional, quanto na visão de saídas e soluções para o Brasil a partir do campo progressista”, comemorou o prefeito.

Educação e tecnologia

No campo institucional, o prefeito Edvaldo Nogueira tratou também longamente com o prefeito de Fortaleza, Claudio Roberto (PDT), sobre as experiências da cidade na área de educação, na qual a capital vem se notabilizando nacionalmente pelos avanços, e sobre a mais recente experiência tecnológica da Prefeitura de Fortaleza com carros elétricos compartilhados.

Pioneirismo

Para Edvaldo, o modelo “é uma experiência pioneira no Brasil”. Fortaleza foi a cidade que implantou o primeiro sistema público de carros elétricos compartilhados no país. Ambientalmente sustentável, que incentiva o uso de energias limpas e renováveis, sem emissão de gases poluentes e também sem poluição sonora. “E essa são duas vertentes que interessam muito a nossa administração: o uso da tecnologia e a sustentabilidade”, completou.

Alô Embrapes!

Um funcionário da EMBRAPES, empresa terceirizada que presta serviços à Secretaria de Estado da Saúde, entrou em contato com este colunista para denunciar que ele e os demais estão com dois meses de salários atrasados, além do ticket alimentação. Reclamam ainda da ausência de contracheque e da ausência dos depósitos do FGTS. Segundo o trabalhador, a Saúde confirma os repasses regulares para empresa, que nunca “tem previsão” para seus funcionários. Assim não dá!

R$ 350 mil?

No centro comercial de Aracaju chama a atenção a obra da PMA de recuperação das Coberturas Metálicas do Terminal de Táxi Lotação da Avenida Carlos Firpo. A gestão, através da SMTT, anuncia que os serviços serão executados com recursos próprios em um prazo de 90 dias, mas por quase R$ 350 mil? Há quem diga que, para a recuperação de seis pequenas coberturas, o município poderia gastar muito menos dinheiro público, ou não?

Sonhos perdidos I

60 formandos do Curso de Direito da Universidade Tiradentes, após cinco anos construindo o sonho do fechamento de um ciclo tão importante como a graduação, denunciam a empresa KGB e o empresário Geraldo José Krauss de Meneses, que não cumpriram os pagamentos (já devidamente antecipados pelos alunos) junto aos fornecedores, o que inviabiliza as solenidades de formatura que se iniciam na próxima segunda-feira (20).

Sonhos perdidos II

O assunto foi parar na Delegacia de Polícia, quando os formandos, diante do prejuízo financeiro e emocional iminente, registraram a ocorrência. Os depoimentos foram tomados e o empresário alegou dificuldades financeiras. O caso deve seguir para uma batalha judicial que, infelizmente, não resolverá o problema dos alunos, após cinco anos de sonhos e investimentos.

Sonhos perdidos III

Em nota pública, os alunos da Turma Direito 2019.2 da UNIT reforçam que “reiteramos o compromisso da Turma em agir dentro da legalidade e não compactuar com comportamentos e mensagens vexatórias. Apenas queremos cobrar da empresa KGB e seus representantes pelo serviço pago por 60 formandos. Brincaram com o nosso sonho”.

Outro lado

Uma Comissão de alunos do curso de Direito chegou a procurar o presidente da OAB, Inácio Krauss, em busca de apoio. A coluna está aberta para a KGB e para o empresário, caso entendam ser necessário qualquer esclarecimento. É constrangedor para todos os envolvidos, em especial para quem paga pelo serviço e que ter o seu projeto realizado.

Adolfo Rollemberg

Quem está rindo a toa é o ex-vereador e pré-candidato em 2020, Emmanuel Nascimento, com a assinatura da ordem de serviço, pelo governador Belivaldo Chagas, para a reforma do Estádio Estadual Adolfo Rollemberg, no Conjunto Agamenon Magalhães, na zona Oeste de Aracaju. Serão investidos R$ 482.954,09 e a precisão de conclusão é de 180 dias. Emmanuel é uma das principais lideranças políticas do Agamenon e adjacências.

Festa em Amparo?

Chega a informação que o prefeito de Amparo do São Francisco, mesmo devendo salários e 13º do funcionalismo, está anunciando a festa da Padroeira do município? O TCE não permite que “gestores endividados” façam festa com dinheiro público. Isso pode, Arnaldo?

Estância I

O presidente em exercício do MDB em Sergipe, Sérgio Reis, reuniu-se com o presidente do diretório municipal de Estância, Filadelfo Alexandre. Eles conversaram, principalmente, sobre a participação do partido nas eleições municipais deste ano, e decidiram que o MDB terá candidato próprio a prefeito. “Prioritariamente será o nome de Alexandre, mas o partido estará aberto à discussão interna. O que queremos é que a escolha seja de forma coletiva e pautada na união dos emedebistas de Estância”, frisou Sérgio Reis.

Estância II

Segundo o presidente, o MDB vem intensificando o contato com lideranças filiadas e não filiadas do interior, buscando o fortalecimento da sigla e uma participação que seja de acordo com o planejamento de crescimento do partido. “Não queremos quantidade, mas qualidade. Vamos apresentar nomes preocupados com os problemas enfrentados pelas cidades sergipanas, apresentando soluções e ideias inovadoras”, destacou Sérgio Reis.

Samuel Carvalho

O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) foi entrevistado, na Rádio Jubileu FM, quando na oportunidade fez um balanço de seu primeiro ano de mandato na Assembleia Legislativa. Na oportunidade, o parlamentar falou da experiência e disse que se dedicou bastante, apresentando projetos e indicações na Alese, além de compor Comissões importantes na Casa, como a de Constituição e Justiça (CCJ).

CPI da Pedofilia

Um dos projetos destacados por Samuel Carvalho foi a instauração da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pedofilia. “Fui eleito presidente da Comissão e já em fevereiro próximo estaremos avançando em algumas diretrizes para avançarmos neste sentido”. Os trabalhos da CPI serão voltados para a investigação dos crimes contra crianças e adolescentes, visando ainda ampliar o sistema de proteção.

Projeto Basta

Samuel Carvalho também reforçou sua preocupação, na entrevista de rádio, ao falar do projeto Basta, de sua autoria na Alese, que tem como objetivo de combater os casos de automutilação, depressão e suicídio. “Estamos visitando as escolas estaduais e levando esse nosso projeto, tentando sempre encontrar outra solução viável para os problemas que não seja o suicídio. Vamos sempre em busca de uma saída”, disse, explicando que seu mandato acompanha mais de 15 jovens vítimas da depressão.

Emendas impositivas I

Samuel Carvalho também destacou as emendas individuais de caráter impositivo apresentadas pelos deputados estaduais, antes do encerramento dos trabalhos legislativos de 2019, ao Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2020. Será obrigatória a execução orçamentária e financeira dos programas de trabalho incluídos pelas emendas individuais. Os deputados estaduais propuseram o equivalente a 0,35% da receita corrente líquida estimada, a partir deste ano e o equivalente a 1% da receita corrente líquida estimada, a partir do exercício de 2023.

Emendas impositivas II

“É preciso destacar o ineditismo dessas emendas impositivas. Sou um legítimo representante do povo de Nossa Senhora do Socorro, fui eleito por uma parcela significativa de pessoas daquele município e o nosso mandato indicou mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares liberadas para a saúde, educação, assistência social, infraestrutura, esporte, lazer e juventude”, explicou o deputado.

Posição política

Samuel Carvalho disse ainda que faz parte do bloco de oposição na Assembleia Legislativa, mas apesar de ser adversário político do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PP), e do governador Belivaldo Chagas (PSD), não vai se opor jamais a projetos que sejam positivos e tragam benefícios para a população.

Gabinete compartilhado

“Não faço oposição do quanto pior melhor. Sou da oposição, estou no Cidadania e somos liderados pelo senador Alessandro Vieira. Inclusive, eu, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) e a deputada Kitty Lima (Cidadania) vamos colocar em prática o ‘gabinete compartilhado’, quando vamos separar o que temos de melhor para integrarmos para apresentarmos proposituras mais eficientes para o Estado”, anunciou o parlamentar.

Zezinho Sobral

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODEMOS), foi entrevistado pelo radialista Eron Ribeiro, da Rádio Jornal FM, quando tratou de vários pontos e fez um balanço do seu primeiro ano de mandato na Alese. Questionado sobre a sua posição de líder do governo na Casa e sobre as discussões em torno das propostas do Executivo, Zezinho Sobral explicou que todas proposituras encaminhadas pelo governador passaram por discussões entre os parlamentares e muitas foram aprovadas por unanimidade.

ICMS do Milho I

Na oportunidade, Zezinho celebrou o Decreto que reduziu de 12% para 2% da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as operações interestaduais do milho em grãos. “Uma propositura nossa em conjunto com outros colegas deputados e a Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese) que apresentou os estudos”.

ICMS do Milho II

Ainda segundo o parlamentar, no Estado são cerca de seis mil produtores de milho que findaram sendo beneficiados. “Não temos grandes produtores. Com essa redução ganharam todas as pessoas envolvidas no comércio do milho e vem dando resultado. Isso estimulou a produção e atingiu todas as pessoas que vivem desse comércio, do transporte, da produção e da venda do milho”.

Queijarias

O deputado também deu ênfase a Lei que regulamenta a produção e a comercialização dos queijos artesanais em Sergipe. Zezinho foi o autor do texto que detalha processos, técnicas, tipos de queijos e derivados do leite produzidos artesanalmente, além de estabelecer critérios de qualidade. “A queijaria sendo regulamentada é algo positivo, não apenas pela tradição, mas porque ela equilibra o mercado do leite, processado diariamente, além de possibilitar o aumento da produção porque existe sim mercado suficiente para consumir”.

Zoneamento Costeiro I

Zezinho também falou do Plano de Gerenciamento Costeiro de Sergipe e do Zoneamento econômico-ecológico de Sergipe, que visa promover o ordenamento adequado do litoral sergipano com soluções sociais, econômicas, ambientais e sustentáveis.

Zoneamento Costeiro II

“Se você verificar a Bahia, a Praia do Forte em sua extensão pela Linha Verde existem vários resorts e hotéis; chega em Sergipe não se tem nada; entra em Alagoas eles inauguraram agora um hotel que a água passa por baixo. Nosso Estado não tinha legislação que estimulasse o desenvolvimento sustentável do nosso litoral. Agora o governo, por decreto, pode criar a Zona de Desenvolvimento do litoral sergipano”, comentou Zezinho Sobral.

FAMES

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) promove nessa quinta-feira (16), um workshop sobre o projeto “Futebol em Foco”, que faz a seleção de jovens talentos em todo o Nordeste. Ao contrário das peneiras tradicionais dos clubes, o “Futebol em Foco” dispõe de uma estrutura completa em um resort, com alimentação, hospedagem e campo de grama, além de uma equipe com treinadores, enfermeiro, monitores e nutricionista. O Workshop acontece na sede da Fames, localizada na Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 650, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Os ex-jogadores Silas e Careca estão presentes ao evento.

ACESE

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese/Itabaiana) e Perfil Empreendimentos apresentaram aos empresários e imprensa sergipana, na Praça de Alimentação do Shopping Peixoto, em Itabaiana, a estrutura da 2ª Expo Indústria, maior feira de negócios do Estado. Durante o Café com Negócios foi realizada uma palestra com o tema: ‘A importância da Segurança Patrimonial’.

2ª Expo Indústria

Ao todo, a cidade de Itabaiana possui cerca de 734 indústrias em funcionamento que atuam em 48 segmentos. É esperado cerca de 30 mil pessoas durante os três dias da feira, que acontecerá de 24 a 26 de abril, dentro do Shopping Peixoto. O evento será divido em quatro setores: Feira da Indústria, Praça de Eventos, Pavilhão de Exposições e Praça de Alimentação.

