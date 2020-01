ELEIÇÕES 2020: MDB TERÁ CANDIDATO PRÓPRIO A PREFEITO NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

16/01/20 - 05:39:34

O presidente em exercício do MDB em Sergipe, Sérgio Reis, reuniu-se com o presidente do diretório municipal de Estância, Filldelfo Alexandre, na tarde desta quarta-feira (15). Eles conversaram, principalmente, sobre a participação do partido nas eleições municipais deste ano, e decidiram que o MDB terá candidato próprio a prefeito.

“Prioritariamente será o nome de Alexandre, mas o partido estará aberto à discussão interna. O que queremos é que a escolha seja de forma coletiva e pautada na união dos emedebistas de Estância”, frisou Sérgio Reis.

Segundo o presidente, o MDB vem intensificando o contato com lideranças filiadas e não filiadas do interior, buscando o fortalecimento da sigla e uma participação que seja de acordo com o planejamento de crescimento do partido. “Não queremos quantidade, mas qualidade. Vamos apresentar nomes preocupados com os problemas enfrentados pelas cidades sergipanas, apresentando soluções e ideias inovadoras”, destacou Sérgio Reis.

POR ASSESSORIA MDB-SE