Escola de Governo da Prefeitura divulga calendário de atividades de janeiro

16/01/20 - 07:18:55

A Escola de Governo e Administração Pública (Esgap) da Prefeitura de Aracaju, órgão vinculado à Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), divulgou, nesta quarta-feira, 15, a programação de atividades do mês de janeiro.

O primeiro encontro acontece às 14h desta quinta-feira, dia 16, na sede da Esgap, e objetiva fortalecer o conhecimento de ações da assistência social e discutir a importância do Cadastro Único, porta de acesso aos programas sociais. Com o tema “O papel do Cadastro Único como ferramenta de implementação das políticas públicas e acesso dos usuários aos programas sociais”, o encontro terá como facilitadora a coordenadora de Políticas Sociais e Transferência de Renda da Secretaria Municipal da Assistência Social, Yolanda de Oliveira.

Já nos dias 17, 18, 24 e 25, a Escola de Governo da Prefeitura desenvolve o curso “Aperfeiçoamento para Gerentes de Saúde – Módulo II”. Fruto de uma parceria entre a Esgap e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o curso é direcionado àqueles gerentes das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e demais gestores locais de serviços de saúde que já participaram do Módulo I, em dezembro do ano passado. Durante os quatro dias de capacitação, serão abordados diversos temas, como vigilância epidemiológica e sanitária e participação social.

Nos dias 22 e 23, às 7h, no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos (sede da Prefeitura), a Esgap realiza a oficina “Nova lei de abuso de autoridade”, facilitada pelo major Marcelo Rocha, juntamente com o supervisor Silva Júnior. O objetivo da ação é adequar a formação de 70 guardas municipais à nova legislação.

Por fim, a Esgap encerr as atividades do mês, no dia 30, das 8h às 12h, com o curso “Desafios da Gestão Pública”, que será ministrado pela coordenadora da pós- graduação em Gestão Pública e Governança da Universidade Tiradentes, e especialista em Liderança e Gestão Pública, Shirley Dantas. O encontro tem o objetivo de promover a formação de profissionais para exercer suas atividades na gestão pública.

Inscrições

Os servidores municipais interessados em participar das atividades realizadas pela Esgap devem entrar em contato com a secretaria do órgão através do email [email protected], do telefone (79) 3179-3748, ou de forma presencial na rua Boquim, 67, Centro, das 8h às 17h.

Esgap

A Escola de Governo tem como missão e visão proporcionar capacitações com o objetivo de promover o desenvolvimento e o aprimoramento das competências, dos procedimentos e das habilidades específicas dos servidores municipais, de modo a prepara-los para uma gestão voltada à qualidade social.