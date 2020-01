FAMES firma parceria com Rede + Brasil Sergipe

16/01/20

Representando a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) o presidente Christiano Cavalcante esteve reunido na manhã desta quinta-feira, 16, com o coordenador de Capacitação e Recursos, Carlos Américo, e o assessor técnico também da mesma área, Roberto Viana, onde discutiram ideias que proporcionam parceria entre a Rede + Brasil Sergipe e a Fames.

O Projeto se trata de uma rede de governança colaborativa para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria dos processos de gestão das transferências da União, por meio da plataforma + Brasil, antigo Siconv, e tem como eixos fundamentais, a melhoria da gestão nos processos; capacitação dos usuários da Plataforma + Brasil; e comunicação e transparência das transferências da União executadas na Plataforma.

Ciente da importância desta parceria entre Rede + Brasil e Fames, Christiano Cavalcante propôs uma parceria que fortalece a ideia e promove interação entre os parceiros, que é a mobilização dos municípios e a realização de cursos.

“O diálogo sobre gestão e fortalecimento de governança é essencial para as administrações públicas municipais, e como parceira e sempre em prol do melhor para as gestões, a Federação se coloca à disposição do projeto para ser mão amiga e realizar cursos que qualifiquem prefeitos (as) e todo corpo técnico”, afirmou.

Além de promover maior interação entre os parceiros, a Rede + Brasil tem como um dos seus objetivos a melhoria dos gastos públicos e maior efetividade das políticas públicas implementadas com recursos decorrentes das transferências voluntárias.

Entre os benefícios da Rede + Brasil Sergipe, estão o fortalecimento a governança, compartilhamento de conhecimento e unificação de entendimentos, sinergia na comunicação entre os parceiros, melhoria de processos capacitação dos atores envolvidos nas transferências voluntárias da União, decisões colegiadas e legitimadas, construção colaborativa de soluções e melhorias, gestão pública + integra, integrada, inovadora, transparente, simples e efetiva.

