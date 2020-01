FUNCIONÁRIOS DA EMBRAPES ESTÃO HÁ TRÊS MESES SEM RECEBER TICKET ALIMENTAÇÃO

16/01/20 - 06:07:27

A EMBRAPES, empresa terceirizada que presta serviço para a secretaria do estado da saúde, está em dívida com os seus funcionários, sendo mais de 500 trabalhadores que trabalham em hospitais, como maqueiros, recepção, atendente de call center do samu, condutores das ambulâncias do anjos da guarda, e setores administrativos da própria secretaria de saúde.

Os trabalhadores denunciam que estão há dois meses sem receber o ticket alimentação, e o salário do mês atrasado. “Estamos com dois meses de ticket alimentação em atraso, agora, segunda-feira, dia 20, completa o terceiro de mês sem receber o ticket. Salário de dezembro em atraso”, denuncia uma servidora.

Além dessas irregularidades, eles alegam que FGTS, a empresa não deposita há anos. “Não recebemos contra cheque”, garante uma servidora.

As informações passadas pelo assessor de comunicação da secretaria do estado da saúde, André carvalho, o estado não deve nenhuma fatura à EMBRAPES.

O assessor chegou a orientar os trabalhadores a procurarem a empresa e cobrar diretamente, porém a resposta dada pela EMBRAPES é que não há previsão para a regularização.