GM de Rosário recupera moto da Usina pinheiro minutos após ser toma da assalto

16/01/20 - 08:47:58

Na manhã desta quinta-feira (16) o funcionário da Usina Pinheiro conduzia a moto Bros de placa QKZ-6524 de cor preta, quando na saída da Fazenda Caraibas foi abordado por 02 indivíduos portanto uma espingarda e facão, ambos encapuzados e bastante agressivos.

Após o assalto a vítima ligou para o secretário Batista informando o destino que os indivíduos saíram em fuga levando a moto, que em ato contínuo a equipe do comandante Josenildo iniciou buscas localizando a referida moto no canavial localizado próximo a base da Petrobras do Jordão.

Esse foi o 46° veículo recuperado pela Guarda Municipal de Rosário, moto e vítima foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil de Rosário para as providências cabíveis.

Fonte e foto GMRC