Governo realizará testes rápidos de ISTs na 18° Feira de Sergipe nesta sexta

16/01/20 - 16:48:14

Nesta sexta-feira, 17, das 18h às 21h, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio do Programa IST Aids, estará na entrada da Feira de Sergipe, no parque da Sementeira, com a unidade móvel Fique Sabendo disponibilizando 300 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites virais para a população.

Já dentro da feira, a SES estará com stand montado com profissionais orientando os participantes do evento sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e dialogando sobre prevenção e diagnóstico.

A Feira de Sergipe reúne artesanato local, cultura regional e pólo gastronômico. Além disso, atrai sergipanos e turistas o que, de acordo com o gerente do programa IST/ Aids, Almir Santana, é um excelente lugar de orientação porque contém um grande fluxo de pessoas.

“É um local com público bem diversificada, assim também atrai o público jovem, nossa prioridade. Além disso, circulam muitas pessoas que nem sempre tem acesso rápido aos exame. Dessa forma, considerando que o nosso maior objetivos é prover o diagnóstico precoce e oferecer a oportunidade de fazer o teste, o local é um lugar estratégico” salienta o médico.