Incentivo de professora mobiliza voluntários de Itabaiana para doação de sangue no Hemose

16/01/20 - 16:17:15

Segundo a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, os doadores e líderes de grupos atuam como multiplicadores das informações e motivadores da ação solidária

A iniciativa da professora Patrícia Bispo de Jesus estimulou a doação de sangue de um grupo de alunos e amigos do município de Itabaiana junto ao Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). “Percebi que a maioria das pessoas que conheço não são doadoras, por isso lancei o convite junto aos meus alunos e também para alguns amigos. O resultado foi extremamente positivo, praticamente todos conseguiram realizar a primeira doação de sangue”, destacou satisfeita a professora de ciências e biologia.

Segundo a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, os doadores e líderes de grupos atuam como multiplicadores das informações e motivadores da ação solidária. “A atitude de Patrícia é muito bem-vinda. Temos que lembrar que é algo natural, o ser humano quando é estimulado a contribuir com algo, seja alimentos ou roupas, ele ajuda. Com a doação de sangue também é assim, se alguém faz o convite, as pessoas se interessam em conhecer e depois passam a doar de forma frequente”, contou.

Conforme a assistente social, as doações regulares, são essenciais para manutenção dos estoques de todos os grupos sanguíneos O, A, B e Ab positivo e negativo para o atendimento da demanda transfusional de centenas de pacientes na rede hospitalar do Estado. Ela acrescentou ainda que as ações individuais ou coletivas são instrumentos de incentivo e apoio ao serviço.

É importante ressaltar que o homem pode doar a cada dois ou três meses e as mulheres a cada três ou quatro meses. Está apto a doação de sangue pessoas em bom estado de saúde, com idade entre 16 a 69 anos e peso superior a 50 quilos. Na noite anterior a doação o voluntário deve dormir pelo menos seis horas e também evitar ingerir bebida alcoólica nas doze horas anteriores ao procedimento”, informou ao destacar. “No dia da doação é importante comparecer ao Hemose bem alimentado”, conclui Rozeli Dantas.

Campanha

O Hemocentro de Sergipe disponibiliza para o público os serviços de agendamento de palestras, campanhas para doação de sangue, o cadastro de medula óssea e visitas técnicas. Para realizar as solicitações basta entrar em contato com o Serviço de Captação de Doadores de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174

Informações e foto assessoria de comunicação da SEDUC