MORRE AOS 83 ANOS DE IDADE, O PADRE GILSON GARCIA, EX-PÁROCO DE ARACAJU

16/01/20 - 11:35:21

Morreu no início da manhã desta quinta-feira (16), o padre Gilson Garcia, aos 83 anos, ex-pároco de Aracaju.

Padre Gilson Garcia estava internado, há uma semana, na UTI do Hospital da Unimed, em Aracaju.O padre ficou impossibilitado de continuar exercendo o seu ministério por conta de problemas de saúde.

O corpo de Padre Gilson está sendo velado no OSAF em Aracaju, e será sepultado nesta sexta-feira (17) no município de Rosário do Catete, sua cidade natal.