Prefeitura abre inscrições do PSS da Secretaria da Saúde nesta quinta-feira, 16

16/01/20 - 07:28:08

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas na área da Saúde devem acessar o formulário de inscrição disponibilizado no site da Prefeitura de Aracaju (www.aracaju.se.gov.br), das 0h01 desta quinta-feira, dia 16, até as 23h59min do dia 26 de janeiro, conforme horário oficial de Brasília/DF. Os candidatos aprovados no PSS serão alocados nas redes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Estão sendo disponibilizadas 740 vagas, nas áreas de Auxiliar de Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Profissional de Educação Física, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização Ortopédica, Assistente Social, Psicopedagogo, Oficineiro, Redutor de Danos, Terapeuta Ocupacional e Auxiliar de Apoio das Redes.

“Atendendo as premissas do Planejamento Estratégico da Prefeitura, que vêm sendo executadas pela atual gestão, foi lançando o PSS no sentido de continuar a suprir as necessidades de cada setor, considerando o término do prazo legal do primeiro PSS, realizado ainda em 2017″, explica a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Os candidatos aprovados serão contratados para exercer suas atividades durante 12 meses, sendo permitida a renovação do contrato por mais 24 meses. Antes de efetuar as inscrições, os interessados em participar precisam ler atentamente todas as regras do edital, e se certificarem de que atendem a todas as exigências. Esse cuidado é essencial para agilizar e garantir celeridade a todo o processo.

Inclusão

O PSS da Saúde também se enquadra no sistema de cotas para os candidatos que se autodeclararem afrodescendentes (pretos e pardos) e também de vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência (PCDs). Sendo assim, o proponente deve informar no ato da inscrição se opta pelas vagas reservadas aos cotistas.

Cronograma do PSS

Após a fase das inscrições via sistema eletrônico no site da Prefeitura, entre os dias 16 e 26 de janeiro, haverá a publicação da relação dos convocados dia 29 de janeiro.

A entrega da documentação será de 9 a 15 de fevereiro, e a publicação do resultado provisório ocorrerá dia 6 de março. As datas para eventuais recursos ocorrerão nos dias 10 e 11 de março e o resultado dos recursos e convocação dos afrodescendentes para o procedimento de heteroidentificação dia 13 de março. A previsão para publicação do resultado final é dia 31 de março.