Sarau no Coreto: um espaço cultural e social em Monte Alegre de Sergipe

16/01/20 - 06:31:09

O Sarau no Coreto em Monte Alegre de Sergipe já é uma realidade no sertão sergipano. É um espaço voltado ao resgate, preservação e incentivo à cultura local que desde julho de 2017 vem sendo palco de momentos significativos para a comunidade monte-alegrense. Ele ocorre mensalmente em um dia de sábado com o apoio dos cidadãos (ãs) monte-alegrenses.

A edição deste mês terá como tema “ESPORTE: das tradições a novas possibilidades” e iniciará às 19h no próximo sábado, 18/01/2020. Além de recitações e músicas o Sarau aborda temáticas sociais para reflexão dos participantes. As próximas edições irão abordar temas como: Proteção dos animais; Feminicídio, Espiritismo; Doenças Sexualmente Transmissíveis, Homofobia, Automutilação, Proteção ao Idoso etc. Em julho haverá a comemoração do 3° aniversário do Sarau.

Convidamos todos (as) a participarem e apoiarem esse Patrimônio Cultural e Imaterial de Monte Alegre de Sergipe. Viva à Cultura!

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Coordenador do Sarau no Coreto