Será quê Jackson resiste?

16/01/20 - 00:15:02

Diógenes Brayner – [email protected]

O prefeito Edvaldo Nogueira (a caminho do PDT) sentiu, durante conversa que teve com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que havia convergência entre os dois, em relação à política que deseja para o Brasil, principalmente em relação à formação de um bloco de centro esquerda. Aliás, um dos aspectos que deixou Edvaldo com receio de uma filiação, inclusive pondo um pé atrás, era exatamente a postura anterior de Ciro, em combate ao PT e ao ex-presidente Lula.

Na conversa percebeu que houvera um melhor entendimento sobre a questão política, vocacionada mais à esquerda. Mesmo agora, com o afastamento do PT de seu bloco de apoio, Edvaldo Nogueira não pretende partir para um confronto ideológico e nem aceita uma inclinação para excessos da direita, porque sempre esteve no PCdoB e seguiu os caminhos para construir a inclusão social, sem perder de vista uma reforma ampla a favor do povo.

De fato, Edvaldo Nogueira realmente acompanhou o PT há muitos anos e não deseja desfazer tudo que praticou antes. O desligamento petista do apoio à sua reeleição não pode – e nem deve – servir de motivo para contestar tudo que o partido defende, inclusive em relação ao ex-presidente Lula, a quem acompanhou por muitos anos, inclusive eleitoralmente. Realmente não faz sentido ver Edvaldo hoje nos palanques fazendo críticas ao modelo petista, inclusive porque esteve sempre ao lado de líderes do partido, como foi o caso do ex-prefeito e ex-governador Marcelo Déda, do qual foi vice-prefeito e teve sempre seu apoio em seus atos e ações políticas.

Tem membros do arco de alianças que ainda acreditam em recuo petista. Admitem que depois de uma reflexão tudo volte à normalidade anterior. O argumento é de que se trata de uma aliança que abrange um segmento político como um todo e que as lideranças partidárias devem fazer uma reflexão sobre essa quebra interrupção brusca. O PT demonstra que não faz sentido passar a marcha ré. Deixam claro o desejo de prosseguir com o objetivo de disputar mandato majoritário este ano e medir forças para avaliar o que pode acontecer em 2022.

Será um teste ir para eleição majoritária sem Marcelo Déda e sem José Eduardo Dutra, mas com lideranças como o próprio Marcio Macedo, Rogério Carvalho e Eliane Aquino. O PT joga com uma possibilidade nesse momento de decisão: levar o ex-governador Jackson Barreto (MDB) ao seu ídolo, ex-presidente Lula (PT), para ouvir dele o pedido de ajuda ao PT e a ele próprio. Será que Jackson resiste? JB já deixou claro que tem mágoas dos petistas em Sergipe, além do compromisso fechado com Belivaldo Chagas e Edvaldo Nogueira para as eleições de outubro.

Edvaldo e Fábio

O prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) e o deputado federal Fábio Henrique (PDT) conversam hoje em Aracaju, para definir exatamente a data de filiação ao partido, presidido pelo parlamentar em Sergipe.

*** Edvaldo, inclusive, ligou para Fábio, ontem, no momento em que estava almoçando com Ciro Gomes e o prefeito de Fortaleza, Claudio Roberto (PDT).

Telefone na terça-feira

Na terça-feira, antes de viajar a Fortaleza, o prefeito Edvaldo Nogueira falou com Fábio Henrique e avisou que teria o encontro com Ciro Gomes na quarta-feira, como ocorreu.

*** No mesmo dia, Ciro e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, também ligaram e trataram sobre o encontro.

*** – Está tudo feito conforme o combinado, disse Fábio.

Cartilha de Ezócrates

O analista Rômulo Rodrigues, do PT, diz que “renovar-se para ser duradouro é o que o partido está fazendo”. Acrescentou que Marcio foi a São Paulo dar conhecimento a Lula e Haddad porque tem a seu favor o apoio das maiores lideranças políticas do Brasil.

*** Admitiu que Marcio “poderá trazer para cá o filme ‘Democracia em Vertigem’, indicado ao Oscar. Quem quiser que traga ‘Polícia Federal, a lei é para todos’, que não foi indicado para nada”.

*** Acha que “o momento exige iniciativas que dêem respostas à conjuntura, e o PT teve e está dando. O resto é rezar na Cartilha de Ezócrates”.

Ainda sobre saída

A decisão do PT em lançar candidatura própria serve de comentários entre políticos que estão discutindo posições. Um ex-deputado admitiu que o PT não perde nada em ter candidato a prefeito de Aracaju.

*** O objetivo é fortalecer-se para as eleições de 2022 e tentar manter o protagonismo político na Capital, inclusive com a vinda do ex-presidente Lula, “o que será uma prova de fogo”.

Mitidieri com Sukita

O grupo liderado pelo ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Sukita, reúne-se hoje para definir a chapa proporcional de candidatos a vereador e definir dois partidos para filiação.

*** O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) participa da reunião e terá influência na formação da chapa: “a gente aprendeu a confiar muito em Mitidieri”, diz Sukita.

Firme na pré-candidatura

O ex-prefeito Sukita confirma sua pré-candidatura a prefeito de Capela e informa que há possibilidade real de filiar-se ao PSD. Mesmo assim, o grupo precisa de uma outra legenda.

*** A opção pode ser o PT, que é uma sugestão dos seus aliados em Capela, ou outros partidos da base aliada ao Governo.

Sobre o vice na chapa

Alguns nomes surgem para compor a chapa de Sukita como vice, mas a tendência é que seja o ex-vereador Ninho da Renovel, que também é do PSD, ligado ao deputado Jéferson Andrade. Isso também estará em discussão.

*** Como não é aconselhável uma chapa puro sangue, há possibilidade de Ninho se filiar ao PT. Mas isso, segundo Sukita, “depende de entendimento entre Mitidieri, Jéferson e do senador Rogério Carvalho”.

Para vereadora

Outra candidatura será discutida na reunião de hoje: se Isadora Sukita (filha) disputará vaga na Câmara Municipal de Capela ou de Aracaju. Mitidieri aconselha que seja na Capital.

*** Sukita diz que obteve mais de nove mil votos em Aracaju, e Mitidieri admite que “não dá para deixar um eleitorado desse sem opção”.

Reúne diretórios

O PSB vai reunir hoje os diretórios municipais para discutir chapas proporcionais e majoritárias para cidades do interior e Aracaju.

*** Vai definir algumas candidaturas e tratar sobre o fortalecimento do partido em Sergipe a partir das próximas eleições.

Nome para vice

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) está animado para disputar a Prefeitura de Aracaju, mas isso será anunciado mais adiante.

*** No momento, o PSB não está discutindo alianças, porque o partido pretende compor com uma legenda que tenha pensamento político semelhante e que aceite indicar um nome para vice.

Paulo não muda

O delegado Paulo Marcio (sem partido) vai conversar com o presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, na próxima semana.

*** A amigos, Paulo Marcio já declarou que está com sua pré-candidatura a prefeito fechada com a Democracia Cristã (DC).

Silêncio total

O bloco liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) está recolhido. Silêncio absoluto. Não se manifesta sobre candidaturas a vereador e prefeito.

*** A delegada Daniele Garcia, que anunciou sua vinda a Aracaju neste mês de janeiro para começar a se movimentar, ainda não apareceu.

*** Será que deu xabu?

Batalha ressurge

O ex-prefeito Lauro Rocha e Bispo do Gesso fecharam acordo para apoiar o retorno de Armando Batalha à Prefeitura de São Cristóvão.

*** Segundo uma fonte do município, dezenas de pré-candidatos a vereador estão vindo participar do projeto.

PT e evangélicos

O ex-presidente Lula da Silva (PT) trabalha para que seu partido conquiste o apoio dos evangélicos. Um pastor de Sergipe falou em off: “missão impossível. O PT queimou todas as pontes e construiu muros”.

*** Citou dois inimigos dos evangélicos: “o PT e a Rede Globo”.

*** Para o pastor, “as políticas de ‘forçação de barra’ do PT, o distanciou dos evangélicos”. Concluiu citando “a pauta, casamento gay, Kit Gay nas escolas, aborto e por aí vai”.

Um bom bate papo

Óleo no rio – Dois mil pescadores se reunirão amanhã em Brejo Grande para cobrar soluções sobre óleo no Rio São Francisco.

Deixou manchas – O problema do vazamento de óleo no litoral do Nordeste deixou manchas nas comunidades costeiras às margens da Foz do Rio São Francisco.

Valdevan atua – O deputado federal Valdevan Noventa está trabalhando para eleger prefeitos em cidades da região Sul e no sertão.

Fica animado – Marcio Macedo (PT) ficou animado com a conversa que teve com ex-presidente Lula e com ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

Pelo turismo – Sales Neto participa de reunião sobre turismo em Recife, para fortalecer o setor no Nordeste, através do Consorcio entre os Estados.

Primeiro ministro – Centro direita se movimenta para implantar o parlamentarismo. “Nem Lula nem Bolsonaro. O negócio é ter um Rodrigo Maia como primeiro-ministro”.

Sobre Capela – Sukita continua trabalhando para disputar a Prefeitura de Capela. Caso não dê mais à frente, indicará pessoa de seu grupo.

Juiz das Garantias – O ministro do STF, Dias Toffoli, avisa que juiz das garantias não vale para STF, STJ, TRF`s e Justiça Eleitoral.

Partido a jato – PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB querem que Conselho tome providências. “Bolsonaro está usando um serviço público para criar um partido a jato”.