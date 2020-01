PROCURADORES MUNICIPAIS APRESENTAM PAUTAS DA CATEGORIA NO TCE

16/01/20 - 13:19:18

Integrantes da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) foram recebidos na manhã desta quinta-feira, 16, pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, em visita de cortesia.

Na oportunidade, o conselheiro-presidente ouviu pleitos da categoria, sobretudo quanto à necessidade de realização de concurso para procurador nos municípios que ainda não possuem esses profissionais no seu quadro de servidores efetivos.

“Apresentamos ao presidente nossa pauta e ele ficou de conhecer melhor e colaborar no que for possível”, afirmou a diretora da ANPM e procuradora do município de Lagarto, Marília de Almeida Menezes, que esteve acompanhada do procurador do município de Nossa Senhora do Socorro, Washley Ramos.

Ainda na ocasião, foi entregue ao conselheiro um exemplar do “Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal”, que mostra uma radiografia da realidade das procuradorias em todo o país.

Fonte e foto TCE