Terminam na sexta-feira, 17, as inscrições para cursos na modalidade a distância da UAB

16/01/20 - 09:50:43

Por Ítalo Marcos

Os interessados em se inscrever para os cursos na modalidade a distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB) têm até a sexta-feira, 17 para efetuar a inscrição. O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (DRH/Seduc), através do Centro de Qualificação de Pessoal/ Universidade Aberta do Brasil (CQP/UAB), informa que serão disponibilizadas, ao todo, 1.650 vagas, distribuídas para os Polos da UAB, nos municípios de Arauá, Carira, Nossa Senhora das Dores, Estância, Porto da Folha, Brejo Grande, Japaratuba, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, São Domingos, Colônia 13 (Lagarto), Propriá e São Cristóvão.

De acordo com a coordenadora Estadual da UAB/Seduc, Thirza Mangueira Teixeira, essa é uma boa oportunidade para os docentes da rede. “É importante ressaltar que os professores da rede pública estadual possuem cotas e podem concorrer neste grupo, cujas vagas estão reservadas. Ainda de acordo com o Edital, existe reserva de vagas para outros grupos, como os candidatos que concluíram o ensino médio completo na rede pública e candidatos com deficiência”, explicou.

Inscrições

Coordenado pelo Departamento de Recursos Humanos da Seduc, as inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico www.ccv.ufs.br, no período compreendido entre 9h do dia 10 de janeiro até às 16h de 17 de janeiro. Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá, no mesmo endereço eletrônico, imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento no período de 10 a 20 de janeiro de 2020, em qualquer agência do Banco do Brasil, no valor de R$ 40,00.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 08 de março, com início às 9h e duração máxima de 4h, na Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão e, se necessário, em outras instituições de ensino de Aracaju.

O Vestibular compreenderá provas de Português (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e uma Redação que constituir-se-á de um texto argumentativo sobre um tema proposto), Matemática, Geografia, Física, Biologia, Espanhol ou Francês ou Inglês, Química e História, e terão complexidade que não ultrapasse o nível de escolaridade correspondente ao Ensino Médio. As questões serão elaboradas de acordo com os programas das disciplinas disponíveis no endereço eletrônico da CCV (www.ccv.ufs.br).

Os cursos estão distribuídos de acordo com cada polo, e a relação pode ser conferida no Edital, através do endereço eletrônico:

http://sitecesad.ufs.br/uploads/content_attach/path/29452/Edital_VEST2020_EAD_CCV.pdf