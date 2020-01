1º Workshop da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo de Sergipe

Com o intuito de promover ações no fortalecimento do turismo local, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET/SE) irá realizar no dia 31 de janeiro, das 8h às 12h30, o 1º Workshop ABRAJET Sergipe. O NB Hotéis sediará o evento que pretende discutir com os atores do setor temas que estimulem o desenvolvimento turístico regional.

A programação apresenta duas palestras: Cases de Sucesso aplicadas em Santa Catarina com o deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa/SC, Ivan Naatz, e Projetos de Infraestrutura Turística para Captação de Recursos com o arquiteto Rafael Corona. Ao final, será divulgado o planejamento estratégico 2020 da entidade.

“É o primeiro evento oficial deste ano e estamos muito otimistas. Discutir com representantes da área pública, privada, trade turístico e a academia é salutar atrelado ao trabalho executado por profissionais da comunicação que pretendem colaborar na promoção e no desenvolvimento turístico de todo o estado”, cita o presidente da ABRAJET Sergipe, Luís Mendonça.

Investimento:

R$ 50 (valor de 1 pessoa à vista)

R$ 80 (valor 2 pessoas à vista)

R$ 60 (valor 1 pessoa cartão)

R$ 90 ( valor 2 pessoas cartão)

R$30 (estudantes)

Contatos Via Whatsapp:(79) 99964-6336

99877-0447