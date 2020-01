AGORA É LEI: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA É A CAPITAL DO BARCO DE FOGO

17/01/20 - 06:26:59

O Projeto de Lei nº147/2017 que concede ao município de Estância, o título de “Capital Sergipana do Barco de Fogo” agora é lei. Antes do recesso parlamentar da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) o PL foi aprovado por unanimidade. O autor da propositura é o deputado estadual Doutor Samuel Carvalho (Cidadania). Na última quarta-feira, 15, foi publicada no Diário Oficial edição 28.355, a lei nº 8.650.

O Barco de Fogo é um bem histórico e cultural feito artesanalmente, de cunho tradicional ligado ao ciclo junino. Produzido exclusivamente em Estância, a sua origem se dá no inicio do século XX. A confecção do barco é uma tradição que se arrasta por décadas, passando de geração em geração.

Patrimônio

O poder público estadual reconheceu o Barco de Fogo como patrimônio cultural do povo sergipano, através da Lei 7.690. O dia 11 de junho é considerado como o Dia do Barco de Fogo, data de nascimento de seu criador, Chico Surdo, e faz parte do calendário cultural do município de Estância.

Foto: Divulgação/senoticias.com.br

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese