Belivaldo garante pagamento do reajuste do piso salarial dos professores da educação

17/01/20 - 13:46:19

“Apesar das dificuldades, vamos garantir sim, da forma que foi estabelecido”, disse o governador.

O governador Belivaldo Chagas anunciou o pagamento do reajuste do piso salarial dos professores da educação básica do estado. A afirmação foi dada na manhã desta sexta-feira (17), na solenidade de sanção da lei do ICMS Social e entrega do Currículo Sergipano para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, na biblioteca Epiphânio Dória em Aracaju.

Ao falar sobre melhorias que estão em curso na educação sergipana, Belivaldo diz que “Saiu o valor do reajuste do piso. Apesar das dificuldades, vamos garantir sim da forma que foi estabelecido. O piso está garantido e não pode ser diferente. Sabemos que não é o melhor cenário econômico, mas nós precisamos fazer o dever de casa”, afirmou o governador.

O reajuste para 2020 é de 12,84%, equivalente a R$330,50. Com o acréscimo, o salário base dos professores passa a ser R$2.888,24 a partir desse mês. O reajuste é previsto por lei desde 2008. Pela legislação, o piso dos professores tem de ser atualizado anualmente.

Em Sergipe, todos os professores da rede estadual de educação recebem o piso salarial.

Foto Marco Vieira