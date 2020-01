Cabo Didi: “saia da emissora e venha conhecer a realidade de nossos policiais”

17/01/20 - 08:51:37

oda a minha vida foi dedicada à Polícia, por acreditar que a nossa função é de extrema importância para a sociedade, pois buscamos a ordem, a paz e a segurança, muitas vezes até sacrificando até mesmo a própria vida.

Cada homem que sai às ruas tem amor a sua farda, que é o maior orgulho do policial que sabe que sua é proteger o próximo. Fico indignado com o que foi dito pelo radialista Edivanildo Santana, que como comunicador sabe do aumento da violência nas ruas e do esforço que todos os companheiros da polícia fazem para prestar um serviço de qualidade à população e agirem com rigor com quem entra em uma casa de família para roubar, matar e estuprar .

A polícia jamais pode ser conivente com marginal, estamos aqui para dar segurança à nossa população.

Caro radialista, saia um pouco do estúdio da sua emissora e venha conhecer a realidade e o trabalho brilhante dos nossos policiais.

Parabéns meus amigos e companheiros das Polícias Militar e Civil que lutam pela segurança, paz e ordem do nosso povo.

Cabo Didi

Fonte: assessoria parlamentar