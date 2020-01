Edivanildo, pare de defender bandidos e respeite a minha polícia, diz Cabo Amintas

17/01/20 - 05:29:26

Nesta quinta-feira, o vereador Cabo Amintas (PTB) se utilizou das redes sociais para defender a honra dos policiais de Sergipe atingida pelas críticas do radialista Edivanildo Santana.

Edivanildo se manifestou por meio do seu programa de rádio, no município de Itabaiana, contra os policiais do estado, criticando severamente a postura deles, afirmando que os mesmos estariam matando demais, que se o bandido reage a polícia mata. E o bandido estaria apenas com um revólver 38 com poucas balas.

Devido à divulgação do áudio em que o radialista faz tais afirmações, Cabo Amintas gravou um vídeo repudiando a postura do comunicador e pediu mais respeito para a categoria.

“Todo mundo quer entender do trabalho da polícia, mas ninguém quer ir para a linha de frente trocar tiros com bandidos. O senhor, Edivanildo Santana, não conhece a realidade das ruas. Quando um policial foi a essa rádio para questionar o trabalho e ensinar como fazer radialismo? O senhor é um asno por dizer tais asneiras”, criticou Amintas.

Por fim, o parlamentar ainda declarou que as poucas balas, que o radialista afirmou que os bandidos possuem, vão parar no corpo de policiais, pais de família que defendem os cidadãos de bem do estado. “Sabe onde vão parar as munições deflagradas pelos bandidos desse estado? No corpo do capitão Oliveira da caatinga, do GM Paulo Cesar que estava trabalhando no Mercado, do policial civil Zeca diabo que estava entregando uma intimação, do soldado Genésio, todos trabalhando. O senhor, Edivanildo, foi muito infeliz e irresponsável nas suas palavras”, relatou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas